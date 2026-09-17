МТС объявляет, что новые iPhone 18 Pro Max появились в розничной сети МТС за два дня до официального старта глобальных продаж. Компания первой в России получила флагманскую партию смартфонов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Устройства в двух новых цветах, бордовом и голубом, появились у МТС до официального старта продаж. Сейчас продажа новой серии iPhone осуществляется только по предзаказу: его можно оформить в салонах и на сайте МТС и получить уже в ближайшее время.

Ранее в открытой продаже в России версии смартфона в бордовом и голубом цвете не появлялись. Сейчас устройства готовятся к выводу на рынок, а точные сроки появления смартфонов для покупателей в рознице компания объявит дополнительно.

Уже сейчас, до начала продаж, iPhone 18 Pro Max можно посмотреть вживую: оценить новую эргономику, дизайн и функциональность аппаратов.

В розничной сети МТС флагманские модели iPhone уже доступны в предзаказе по цене: iPhone Duo 256 ГБ – 299 990 руб.; iPhone Duo 512 ГБ – 339 990 руб.; iPhone Duo 1 ТБ – 399 990 руб.; iPhone Duo 2 ТБ – 489 990 руб.; iPhone 18 Pro 256 ГБ – 174 990 руб.; iPhone 18 Pro 512 ГБ – 204 990 руб.; iPhone 18 Pro 1 ТБ – 264 990 руб.; iPhone 18 Pro 2 ТБ – 349 990 руб.; iPhone 18 Pro Max 256 ГБ – 189 990 руб.; iPhone 18 Pro Max 512 ГБ – 219 990 руб.; iPhone 18 Pro Max 1 ТБ – 279 990 руб.; iPhone 18 Pro Max 2 ТБ – 364 990 руб.

Пользователи могут оформить предзаказ на модели iPhone 18 в рассрочку 0-0-24 или по полной предоплате. Duo можно приобрести по полной или частичной предоплате, сумма которой составляет 25 тыс. руб. Предоплата засчитывается в счет стоимости смартфона, поэтому при получении товара с частичной предоплатой клиенту необходимо оплатить лишь оставшуюся сумму стоимости смартфона.

После оформления предзаказа, а также когда он будет доставлен в магазин, клиент получит уведомительное сообщение в смс и/или по электронной почте. В случае необходимости согласования деталей по доставке – с ним свяжутся специалисты колл-центра МТС.