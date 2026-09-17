Неформальная занятость достигла семилетнего максимума

Число россиян, занятых в неформальном секторе, во II квартале 2026 г. составило 15,24 млн человек — это максимальное значение для соответствующего периода с 2019 г., подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Об этом CNews сообщили представители FinExpertiza.

Максимальный рост числа неформально занятых фиксировался в Тюменской области (+87,7%), Липецкой области (+58,8%), Еврейской автономной области (+40,2%), Пензенской области (+36%), Орловской области (+26%), Ненецком автономном округе (+24,6%), Чувашии (+24,4%), Тыве (+22,5%), Иркутской и Сахалинской областях (по +19%).

Напротив, значительное сокращение количества работников неформального сектора произошло в Свердловской области (−62,9%), Магаданской области (−60,3%), Забайкальском крае (−34%), Коми (−33,3%), Самарской области (−31,8%), Архангельской области (−29,3%), Марий Эл (−25,2%), Воронежской области (−20,9%), Адыгее (−19,5%), а также Томской области (−16,3%).

Доля «неформалов» в общей численности занятых составила 20,4%, то есть в неформальном секторе занят примерно каждый пятый работающий россиянин.

Наиболее высокий уровень неформальной занятости наблюдается в регионах Северного Кавказа — Ингушетии (в неформальном секторе трудятся 68,6% всех занятых, или 150,9 тыс. человек), Кабардино-Балкарии (51,2%, или 237,1 тыс. человек), Северной Осетии (45,8%, или 137,1 тыс. человек), Дагестане (44,2%, или 626,5 тыс. человек), Карачаево-Черкесии (40,5%, или 85,6 тыс. человек) и Чечне (38,2%, или 239,6 тыс. человек).

В десятку регионов с наиболее высокой долей неформальной занятости также вошли Алтайский край (35,7%, или 388,3 тыс. человек), Волгоградская область (33,9%, или 430,2 тыс. человек), Ставропольский край (33,5%, или 484,1 тыс. человек) и Калмыкия (32,5%, или 44,9 тыс. человек).