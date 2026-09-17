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На западе Мордовии расширили сеть LTE

В малых населенных пунктах Краснослободского района установили новые объекты связи. Благодаря этому более 2000 местных жителей получили доступ к связи и цифровым сервисам «МегаФона» на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сеть оператора появилась в селах с многовековой историей — Шаверках, Ефаеве, Плужном и Селищах. В окрестностях Шаверок исследователи обнаружили городище городецкой культуры, относящееся к железному веку. Плужное, предположительно, основали в XVI столетии, а первые документальные упоминания о селах Ефаеве и Селищах относятся к 1614 г.

Вместе с запуском оборудования в этих селах покрытие улучшилось и на трассах района. В частности, мобильный интернет и голосовая связь стали стабильнее на маршрутах из Краснослободска в Ковылкино и Темников.

Теперь местные жители и автомобилисты могут свободно пользоваться нужными цифровыми сервисами: от госуслуг и банков до онлайн-кинотеатров. Школьники получили быстрый доступ к образовательным платформам, а взрослые — возможность удаленно работать, заказывать товары на маркетплейсах или консультироваться со специалистами, например с врачами или юристами.

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«Жители Краснослободского района стабильно остаются одними из самых активных интернет-пользователей в республике. В среднем на каждого абонента здесь приходится около 30 ГБ трафика в месяц и свыше девяти часов телефонных разговоров. В районе планомерно покрываем сетью зоны со слабым сигналом. Главная задача — сделать так, чтобы связь и интернет были доступны в любой точке: от Краснослободска до небольших деревень», — сказал Юрий Страшный, руководитель технического отдела «МегаФона» в Мордовии.

Строительство новой инфраструктуры стало продолжением программы по улучшению связи в Краснослободском районе. Ранее оператор уже модернизировал оборудование, увеличив емкость и покрытие сети LTE в районном центре — Краснослободске, а также в селе Сивинь.

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