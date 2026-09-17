На рязанском заводе каменной ваты «Технониколь» внедряют цифрового двойника склада готовой продукции

На «Заводе Техно» в Рязани завершается внедрение цифрового двойника склада готовой продукции. Его запуск позволит на 75% снизить риск ошибочных решений и на 15% сократить операционные расходы. На площадке уже идет опытная эксплуатация модели. Начало ее работы намечено на октябрь 2026 г. Планируется, что вложения в проект окупятся менее, чем за три года. Об этом CNews сообщили представители «Технониколь».

Цифровой двойник на заводе каменной ваты в Рязани позволит создавать несколько виртуальных проекций склада готовой продукции, изменять их по мере необходимости и имитировать различные сценарии его работы. Это даст возможность анализировать эффективность решений до их реального внедрения и фактических финансовых вложений.

По предварительным оценкам, цифровой двойник снизит риск ошибок на 75%, операционные затраты на 15% и расходы фонда оплаты труда на 20%. Пропускная способность склада вырастет на 25%, а время обработки операций уменьшится на 35%.

Для рязанской площадки была разработана максимально полная цифровая модель, поскольку этот завод – самое крупное производство каменной ваты «Технониколь», а склад отличается высокой оборачиваемостью. Помимо утеплителя, здесь выпускают, хранят и отгружают субстраты для агросектора, материалы для сэндвич-панелей и техническую изоляцию. Формируются комплексные партии, включающие другую продукцию компании (например, строительные смеси и крепеж для фасадов, минеральную изоляцию на основе стекловолокна и т.п.). Это усложняет логистические процессы и требует более расширенного функционала системы.

Цифровой двойник в виртуальной реальности полностью имитирует деятельность склада. В программу вносят данные из логистических информационных систем предприятия. Они включают топологию склада, маршруты и скорость погрузчиков и автотранспорта, а также статистику прошлых периодов. После этого создается несколько разных гипотез, которые сравнивают с базовой моделью по набору KPI. Процесс может происходить несколько раз, пока не удастся добиться требуемых показателей эффективности.

«Мы создали универсальную модель цифрового двойника, которую теперь можно с незначительными корректировками разворачивать на всех наших предприятиях. И каждое новое внедрение будет для компании менее затратным», – отметила Татьяна Бертова, директор по логистике направления «Минеральная изоляция» «Технониколь».

В 2026 г. компания реализует цифрового двойника на складах готовой продукции заводов в Новгородской и Ростовской областях, а также в Челябинске. В 2027 г. работы начнутся на промышленных площадках в Белгороде, Кемеровской области, Татарстане, Хабаровске и Обнинске. Аналогичный проект уже завершен в подмосковном Серпухове.

Результаты работы виртуальной модели собираются в программную платформу для бизнес-аналитики QlikView. На ней можно сравнивать гипотезы и видеть изменения KPI, в том числе по таким показателям, как оборачиваемость ячеек, пробег погрузчиков, расходы на ГСМ и ТО, время нахождения транспорта на территории, утилизация склада и т.п. В дальнейшем компания рассматривает возможность применять технологии ИИ для выявления неочевидных закономерностей и автоматизации сбора входных данных.