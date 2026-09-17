МТС составила «цифровой портрет» театрала

Компания МТС проанализировала аудиторию зрителей крупных театров Владивостока. С помощью аналитической платформы «Геоэффект» специалисты составили «цифровой портрет» типичного посетителя Приморской сцены Мариинского театра и Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС, театры во Владивостоке посещают преимущественно жители Приморского края – около 80% от всей зрительской аудитории. Также «храм Мельпомены» привлекает гостей из Хабаровского края и крупных мегаполисов (Москва и Санкт-Петербург). Иностранные граждане составляют около 7% от всех зрителей. Безоговорочный лидер – Китай: на долю театралов из Поднебесной пришлось почти 39% от всех иностранных визитов. Кроме того, среди зрителей театров Владивостока – гости из стран СНГ и Японии.

Интересно, что среди театральной аудитории преобладают мужчины – их 55,1%, в то время как женщин всего 44,9%. Наиболее многочисленная возрастная группа – зрители в возрасте 35–44 года (почти четверть всех визитов). Ходить в театр приморцы предпочитают по пятницам. А самый непопулярный у театралов день – воскресенье. В целом, рабочие дни опережают выходные по посещаемости на 26%.

«Как технологический лидер мы предлагаем цифровые решения актуальные для любой отрасли, в том числе культурной сферы. К примеру, большие данные помогают культурным учреждениям глубже изучать аудиторию, оптимизировать работу и создавать новые проекты. Также аналитика может помочь рассчитать оптимальное количество спектаклей, распределить потоки зрителей и назначить цены на билеты. Международный Тихоокеанский театральный фестиваль - одно из главных культурных событий осени на Дальнем Востоке, ставшее уже традиционным. Понимание портрета зрителя и интересов аудитории поможет организаторам еще более точно планировать интересную для зрителей программу. В целом, использование технологии Big Data – универсальный инструмент для анализа ситуации и принятия эффективных управленческих решений в любой сфере», – сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.