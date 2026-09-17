Разделы

Цифровизация
|

Maintex fabricaONE.AI помогает компании ЕВРАЗ оптимизировать крупные ремонты

Консультанты Maintex fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) успешно провели промышленные испытания платформы Databriz на Качканарском ГОКе компании ЕВРАЗ. Система предназначена для автоматизации управления остановочными ремонтами на основе электронного графикования. Она выступает полноценной альтернативой зарубежным системам и позволяет заметно сокращать сроки проведения ремонтов на предприятиях компании. Об этом CNews сообщили представители Softline.

С июня 2025 г. объединенная команда ЕВРАЗ, Maintex и Databriz выстраивала структуру работ, зависимости и ресурсы в специализированной системе сопровождения остановочных ремонтов Databriz. В график включили все ключевые направления: подготовительные и заключительные тех. операции (останов и пуск), очистку, а также работы по направлениям механика, электрика, энергетика и АСУ ТП.

С помощью Databriz были проведены капитальные ремонты двух ключевых агрегатов ЕВРАЗ КГОК. Результаты испытаний подтвердили эффективность решения: капитальный ремонт агломерационной машины №1 удалось ускорить на 15,8% и завершить за 28 дней вместо запланированных 33 дней. Аналогичный положительный эффект зафиксирован и при ремонте дробилки крупного дробления, где работы были закончены на сутки раньше срока.

Ключевыми преимуществами системы, которая внедрена совместно с партнерами, является возможность гибкого ресурсного планирования работ на основе данных мобилизации ресурсов, автоматизация построения критического пути ремонта и его отслеживание, «живое» изменение графика за счет оперативного обмена данными через мобильное приложение, автоматическая оперативная аналитика и статистика ремонта.

После успешного применения системы в 2025 г. на КГОК ЕВРАЗ компания Maintex участвует в тиражировании системы на все предприятия компании. В 2026 г. с применением системы Databriz проводится 13 остановочных ремонтов ключевых агрегатов ЕВРАЗ в дивизионе «Урал» и «Сибирь», которые уже принесли экономический эффект более 100 млн руб. В рамках проведения капитального ремонта и реализации инвестиционного проекта на одном объекте одновременно осуществляется единое управление работами с оптимальной расстановкой ресурсов и контролем «критического пути».

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний
Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний Импортонезависимость

«Капитальный ремонт всегда требует значительных ресурсов и усилий, а успех зависит от качественной подготовки, планирования и оперативного контроля. Databriz позволяет создать динамичный график, детально проработать последовательность и взаимосвязи работ, а также максимально точно описать сценарий ремонта», – сказал директор по реализации программ повышения эффективности оборудования ЕВРАЗа Михаил Мезенцев.

«Проект показал, как связка экспертного сопровождения и цифровой платформы ускоряет принятие решений и повышает качество ремонта. Хочу поблагодарить коллег из компании ЕВРАЗ и Databriz за доверие и вовлеченность, без которых не удалось бы достичь таких значительных эффектов», – сказал исполнительный директор компании Maintex Роман Ромахин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Когда сотрудники находят ответ сами: как ИИ-гид в ITSM-системе разгружает поддержку и бюджет

Россия нанесла удар по одному из крупнейших украинских ЦОД. Он был создан экс-главой «Ситроникса»

Рустам Калибатов, Минздрав Кабардино-Балкарии: «Цифра» меняет систему здравоохранения республики

Британскую госслужбу цифровых услуг отфутболивают в третье по счету ведомство за три года

Какие ИИ-технологии меняют безопасность в нефтегазе в 2026 году

Полиция в ЕС «клонирует аккаунты», чтобы читать чужие Telegram, WhatsApp* и Signal без взлома шифрования

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще