Искусственный интеллект применяется почти на каждом этапе медицинского исследования
Как показало исследование Inventorus, от поиска литературы до проектирования молекул. Количество публикаций составляет 4,67 тыс. первичных исследований, однако клиническую проверку прошли лишь 2,4%. Об этом CNews сообщили представители Inventorus.
Аналитики Inventorus свели воедино данные ведущих библиометрических обзоров, отчетов регуляторов и стратегических документов, чтобы понять, где искусственный интеллект в медицинской науке действительно приносит результат, а где только генерирует публикации. В результате по состоянию на 31 июля 2026 г. ИИ применяется практически везде: в поиске гипотез, анализе геномов, моделировании клеток, подборе участников испытаний, обработке снимков и подготовке научных текстов. Однако масштаб публикационной активности заметно опережает масштаб доказанного клинического эффекта.
Анализ 4,67 тыс. первичных работ, извлеченных из 218 обзоров, показал, что 88,2% из них так и остались доклиническими, а рандомизированными контролируемыми испытаниями были лишь 113 исследований (те самые 2,4%). Причем две трети этих испытаний (67,3%) проводились в одном-единственном медицинском центре. История с генеративными моделями еще нагляднее. С января 2022 г. по сентябрь 2025 г. вышло 4,61 тыс. работ по большим языковым моделям в клинической медицине, то есть около 3,2 статьи в день. При этом реальные данные пациентов использовали только 1,05 тыс. из них, а полноценными рандомизированными испытаниями оказались всего 19 работ.
Кроме того, исследование показало, что безусловный лидер по числу работ – онкология. Именно на нее приходится 32,5% всех первичных исследований, прежде всего потому что она объединяет почти все пригодные для ИИ типы данных, от снимков и цифровой патологии до геномики. На заболевания опорно-двигательной системы приходится 14,1%. Технически самыми зрелыми направлениями остаются радиология и патология, где изображения легко стандартизировать и сверить с экспертной разметкой.
Главный прогноз обзора – переход от узких алгоритмов «одна модель – одна задача» к мультимодальным системам, виртуальным клеткам, цифровым двойникам и агентным «виртуальным лабораториям», объединяющим литературу, изображения, геномику и электронные карты. Решающим фактором здесь станет не размер моделей, а качество, совместимость и происхождение биомедицинских данных. Разрыв между публикациями и клиническими доказательствами будет сокращаться медленно, но именно скорость этого сокращения Inventorus предлагает считать главным индикатором реальной зрелости отрасли.
«Больше статей пока не значит больше доказательств, – сказал Евгений Елфимов, генеральный директор Inventorus. – Самое ценное сегодня не очередная демонстрация модели на внутреннем датасете, а внешняя валидация, проспективные исследования и честная экономическая оценка. Именно этого в потоке публикаций катастрофически не хватает на данный момент».