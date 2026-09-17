ГК Merlion выходит на рынок роботизированной складской техники

Группа компаний Merlion объявляет о выходе в новый для себя сегмент – дистрибуцию роботизированной складской техники и систем автоматизации внутрилогистических процессов. Фулфилмент-оператор «Кактус», вошедший в состав ГК Merlion в 2022 г., подписал дистрибьюторский контракт с Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd., китайским производителем-разработчиком интеллектуальных логистических решений под брендом XGEN Robot. Документ подписан 15 сентября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Для Merlion выход в сегмент роботизированной складской техники – закономерный шаг. Группа компаний обладает собственной разветвленной логистической инфраструктурой, управляет федеральными ритейлерами Ситилинк и Позитроника, а также фулфилмент-оператором «Кактус», который работает с крупнейшими маркетплейсами и обрабатывает более 150 тыс. онлайн-заказов ежемесячно.

Российский рынок складской автоматизации находится в фазе активного роста.

Драйверами выступают сразу несколько факторов: дефицит складского персонала, рост e-commerce и требований к скорости обработки заказов, а также государственная поддержка внедрения робототехники на производствах и в логистике. В частности, в 2025 г. стартовал национальный проект «Средства производства и автоматизации», который рассчитан на период до 2030 г.

Hefei Jingsong Intelligent Technology работает на мировом рынке с 2007 г. Компания разрабатывает и производит автоматизированные логистические складские системы, интеллектуальное складское и логистическое оборудование, а также программное обеспечение для управления складами.

Партнерство Merlion с XGEN открывает российским компаниям доступ к полному спектру внутрилогистической робототехники, вплоть до автономных роботизированных систем управления складом. Сочетание технологической базы XGEN с дистрибьюторскими, логистическими и сервисными возможностями Merlion позволит предложить B2B-рынку не просто оборудование, а интегрированные проекты под ключ.

Андрей Поляков, директор дивизиона операционной деятельности ГК Merlion: «С брендом XGEN мы работаем более года. Один из складских объектов Merlion уже стал пилотной площадкой для интеграции роботов в нашу логистическую инфраструктуру. Мы прошли весь путь отладки и настройки оборудования, оценив его работу в реальных условиях. Этот опыт позволит нам предложить партнерам и их заказчикам не просто технику, а комплексное решение — от подбора роботов до их внедрения и сопровождения. Мы планируем активно развивать это направление и рассчитываем, что уже в ближайший год оно станет заметной частью нашего портфеля».