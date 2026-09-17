Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«Гарда» ускорила обработку правил втрое и снизила трудозатраты на аудит доступа

Компания «Гарда» представила новую версию системы «Гарда DCAP» 5.6. Обновление повышает производительность решения в высоконагруженных ИТ-инфраструктурах, автоматизирует контроль прав доступа и расширяет инструменты аналитики. Новые возможности ориентированы на Enterprise-сегмент и помогают снизить объем рутинных операций ИБ- и ИТ-специалистов, а также ускорить расследование инцидентов. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

В версии 5.6 оптимизирована скорость работы EDR-модуля при приеме событий в инфраструктурах с количеством пользователей более 10 тыс., а также нейросетевых модулей. Скорость отработки правил повышена в три раза, а объем кэша увеличен на 30%. Изменения означают готовность системы к работе под нагрузками Enterprise-уровня.

Обновление также расширяет возможности автоматизации аудита прав доступа. «Гарда DCAP» теперь поддерживает автоматическую синхронизацию прав доступа учетных записей с несколькими базами данных, что позволяет исключить риск человеческого фактора. Для проведения массового аудита добавлена выгрузка матриц доступа пользователей и групп к папкам в форматах CSV и XLSX. При переносе файлов агентом Folder между сетевыми и локальными хранилищами сохраняются права доступа и ИБ-политики.

В новой версии «Гарда DCAP» теперь создается отчет по первому входу и последнему выходу пользователя из домена, который позволяет выявлять аномалии графика работы. Также усилена защита взаимодействия компонентов системы: связь между сервером и агентом переведена на шифрованный протокол HTTPS с взаимной проверкой подлинности узлов.

«В версии 5.6 повышена производительность обработки событий и правил, расширена автоматизация контроля прав доступа и добавлены новые инструменты аналитики. Дополнительные возможности контроля приема событий дают специалистам больше прозрачности при работе с данными и позволяют оперативно реагировать на отклонения. Обновленная версия продукта помогает ИБ-командам тратить меньше времени на рутинные проверки и сохранять необходимый уровень контроля даже во время высокой нагрузки», – сказал Роман Подкопаев, бизнес-партнер по направлению защиты данных компании «Гарда».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему старые голосовые роботы бесили клиентов и что изменилось

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

Какие ИИ-технологии меняют безопасность в нефтегазе в 2026 году

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще