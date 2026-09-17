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Фонд «Сколково» открыл российским школам доступ к программе обучения ИИ с первого по девятый классы

Фонд «Сколково» открыл доступ к новым материалам программы сквозного обучения искусственному интеллекту «Урок ИИ» для школьников первого-девятого классов. Ученики смогут не только познакомиться с принципами работы нейросетей, но и самостоятельно собирать алгоритмы, обучать модели распознавать объекты и проверять их точность. Материалы бесплатно доступны школам по всей России. Фонд «Сколково» выступает инициатором и разработчиком проекта, а также держателем его методологии. Индустриальный партнер программы — технологическая платформа «Авито». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Программа «Урок ИИ» построена по принципу постепенного погружения в технологии: от знакомства с голосовыми помощниками и распознаванием объектов в начальной школе до работы с данными, машинным обучением и нейронными сетями в средних классах. Занятия можно использовать в рамках уроков, внеурочной деятельности и дополнительного образования. В программе используются только отечественные сервисы искусственного интеллекта.

С сентября 2026 г. педагогам и родителям доступны сценарии уроков, рабочие листы и методические рекомендации для каждого класса с первого по девятый. В мае 2026 г. на платформе были представлены материалы для начальной школы, теперь программа расширена до девятго класса и дополнена практическими заданиями, а до конца 2026/27 учебного года планируется расширить ее на учеников 10–11 классов. Новые материалы будут появляться ежемесячно.

В первом-четвертом классах школьники знакомятся с искусственным интеллектом через наглядные примеры и эксперименты. Они разбираются, как работают умные колонки и ИИ-ассистенты, учатся распознавать объекты, растения и животных, создавать изображения по текстовому описанию и проверять ответы ИИ. Постепенно ученики переходят к более сложным задачам: изучают историю развития технологии, находят ошибки в ответах моделей и впервые самостоятельно обучают ИИ различать звуки.

В пятом-шестом классах программа переходит к прикладному использованию технологий. Школьники изучают распознавание изображений и речи, генерацию изображений и видео, перевод, поиск и структурирование информации. С помощью ИИ ученики смогут собрать веб-страницу, создать простую игру и анимацию.

В седьмом-девятом классах школьники изучают устройство искусственного интеллекта: генеративные модели, принципы составления запросов, причины ошибок нейросетей и способы проверки информации. Ученики знакомятся с машинным обучением с учителем, без учителя и с подкреплением, учатся собирать, обрабатывать, анализировать и визуализировать данные. В восьмом-девятом классах программа включает математические основы нейронных сетей, обучение и оценку моделей, а также знакомство со сверточными нейронными сетями и распознаванием изображений.

Отдельный блок программы посвящен практике. Среда блочного программирования «Кодостудия» встроена непосредственно в платформу «Урок ИИ»: школьник собирает алгоритм из готовых блоков без написания программного кода и сразу видит результат в браузере.

В тренажерах-классификаторах ученики могут самостоятельно обучить модель: подобрать примеры, распределить их по категориям, а затем проверить, насколько точно система распознает новые объекты. На практике школьники видят, как искусственный интеллект обучается на данных и почему результат работы модели зависит от качества исходной информации.

Безопасное использование технологий проходит через всю программу. Для работы применяются общие школьные аккаунты, в заданиях предусмотрено использование изображений без лиц, а созданные с помощью искусственного интеллекта материалы предлагается соответствующим образом обозначать.

Программа разработана Фондом «Сколково» совместно с «Авито» и «Алисой AI». При разработке «Урока ИИ» Фонд также привлек экспертизу ведущего китайского университета-партнера, сотрудничество с которым продолжается и сегодня. В программе объединены элементы российского и китайского подходов к обучению работе с искусственным интеллектом с раннего возраста. Оператор программы — Сколково Бизнес, компания Фонда «Сколково». Эксперты компаний участвовали в подготовке учебных материалов, а в основу части заданий легли реальные примеры из практики, в том числе связанные с принципами работы рекомендательных систем и ИИ-ассистентов. Благодаря этому школьники смогут изучать технологии искусственного интеллекта на задачах, с которыми специалисты работают в индустрии. Проект «Урок ИИ» реализуется в поддержку национального проекта «Экономика данных».

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На следующем этапе к развитию проекта «Урок ИИ» присоединится АО «Просвещение» (ВЭБ.РФ). Компания станет партнером Фонда «Сколково» по методическому развитию программы и ее продвижению среди педагогов. Экспертиза «Просвещения» будет использоваться при дальнейшей разработке методических материалов и подходов к их применению в образовательном процессе, а также для знакомства педагогического сообщества с возможностями программы.

«Первые пилотные уроки в рамках проекта «Урок ИИ» для 1–4 классов прошли более 4,8 тыс. учеников из 47 регионов России. Это показало, что запрос на такие занятия есть по всей стране. Но наша задача — не просто познакомить школьников с отдельными инструментами искусственного интеллекта, а последовательно сформировать понимание того, как работают эти технологии, где проходят границы их возможностей и как использовать их осознанно. Поэтому программа выстроена как сквозной курс: от первых экспериментов с ИИ в начальной школе до работы с данными, машинным обучением и нейронными сетями в средних классах. Теперь материалы для 1–9 классов бесплатно доступны школам по всей России — с практическими заданиями, методической поддержкой педагогов и использованием отечественных сервисов», — сказала Ольга Франчук, руководитель проекта «Урок ИИ», Фонд «Сколково».

«В рамках «Урока ИИ» мы хотим показать школьникам, что за привычными цифровыми сервисами стоят конкретные технологии и задачи. Для этого мы адаптируем опыт и технологические кейсы Авито для школьных занятий – например, знакомим учеников с принципами работы рекомендательных систем и ИИ-ассистента Ави. На таких примерах школьники смогут разобраться в базовых принципах работы ИИ и научиться применять его эффективно и безопасно. Наша задача – дать им базу, которая поможет осознанно применять новые инструменты для решения реальных задач сейчас и в будущем», — сказал Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту в «Авито».

«Искусственный интеллект уже становится частью повседневной жизни школьников, поэтому задача образования — не просто познакомить детей с новыми инструментами, а научить осознанно и критически ими пользоваться. Для этого важно соединить технологические решения с качественной методикой и дать учителю понятные инструменты для работы с ними. На следующем этапе мы вместе со «Сколково» сосредоточимся именно на этой задаче — развитии методической составляющей программы и ее распространении среди педагогов», — отметил руководитель АО «Просвещение», заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин.

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В рамках проекта школьники могут обращаться к «Алисе AI» и наблюдать, как искусственный интеллект распознает речь и отвечает на запросы. Доступ к сервису организован на уровне школы без использования личных аккаунтов детей.

Международная гимназия «Сколково» и инновационная школа «СКОЛКА» — образовательные организации, которые в мае 2026 г. стали площадками для пилотного запуска проекта «Урок ИИ».

«Ключевое звено в интеграции искусственного интеллекта в образование — это педагог. Невозможно научить школьников осознанному и критическому использованию нейросетей, если у самого учителя не сформирована профессиональная насмотренность в этой сфере. Программа проекта «Урок ИИ» ценна тем, что она работает и как практический тренажер для педагогов: они учатся видеть, как модель принимает решения, распознавать ее типичные ошибки и понимать, как качество данных влияет на результат. Только учитель, который на собственном опыте прочувствовал логику работы алгоритмов, может стать для ребенка настоящим навигатором в цифровом мире. Поэтому мы делаем особый акцент на методической поддержке и обучении педагогов: их практическая насмотренность — это тот фундамент, который превращает технологические инновации из простого тренда в по-настоящему эффективный и осмысленный инструмент развития мышления школьников», — сказала Оксана Демьяненко, директор Международной гимназии «Сколково».

«Искусственный интеллект уже стал частью повседневной работы школьника, и это повод переосмыслить, как школа проверяет знания. Мы учим ребенка использовать ИИ как инструмент, который усиливает его собственное мышление, — и тогда предметом оценки становится сам процесс: как ученик поставил задачу, где перепроверил модель, почему принял такое решение. Базу для этого дает программа «Уроки ИИ» с 1 класса, а дальше ученики применяют ее в проектах по биотеху, космосу, креативу вместе с наставниками — индустриальными лидерами», — сказала Наталия Копытова, директор инновационной школы «СКОЛКА».

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