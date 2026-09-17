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ЕВРАЗ внедряет российскую ИТ-систему для управления ремонтами

ЕВРАЗ успешно провел промышленные испытания платформы Databriz, предназначенной для автоматизации управления остановочными ремонтами на основе электронного детального производственного планирования. Она выступает полноценной альтернативой зарубежным системам и позволяет заметно сокращать сроки проведения ремонтов на предприятиях компании. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

С помощью Databriz были проведены капитальные ремонты двух ключевых агрегатов ЕВРАЗ КГОК. Результаты испытаний подтвердили эффективность решения: капитальный ремонт агломерационной машины №1 удалось ускорить на 15,8% и завершить за 28 дней вместо запланированных 33 дней. Аналогичный положительный эффект зафиксирован и при ремонте дробилки крупного дробления, где работы были закончены на сутки раньше срока.

Ключевыми преимуществами системы, которая внедрена совместно с партнерами Maintex FabricaONE.AI и Databriz, является возможность гибкого ресурсного планирования работ на основе данных мобилизации ресурсов, автоматизация построения критического пути ремонта и его отслеживание, «живое» изменение графика за счет оперативного обмена данными через мобильное приложение, автоматическая оперативная аналитика и статистика ремонта.

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После успешного применения системы в 2025 г. на Качканарском ГОКе ЕВРАЗ тиражировал ее на все предприятия компании. В 2026 г. с применением системы Databriz проводится 13 остановочных ремонтов ключевых агрегатов в дивизионах «Урал» и «Сибирь», которые уже принесли экономический эффект более 100 млн руб. В рамках проведения капитального ремонта и реализации инвестиционного проекта на одном объекте одновременно осуществляется единое управление работами с оптимальной расстановкой ресурсов и контролем «критического пути».

«Капитальный ремонт всегда требует значительных ресурсов и усилий, а успех зависит от качественной подготовки, планирования и оперативного контроля. Databriz позволяет создать динамичный график, детально проработать последовательность и взаимосвязи работ, а также максимально точно описать сценарий ремонта», – сказал директор по реализации программ повышения эффективности оборудования ЕВРАЗа Михаил Мезенцев.

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