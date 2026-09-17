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Доля тематических доменов выросла до 60% на фоне развития нейропоиска — данные «Рунити» и «Рег.решений»

Группа «Рунити», объединяющая «Руцентр», «Рег.ру», «Рег.облако», SpaceWeb и другие ИТ-компании, представила результаты исследования регистраций доменов в России. Методология построена на агрегированных данных по всем брендам группы, совокупно занимающей 68% всей доменной зоны .ru. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

С начала 2026 г. регистрации в тематических зонах заметно выросли: .tech прибавила 60%, .space — 54%, .site — 30%, .pro — 24%, .online — 13%. Ключевая причина изменений — в ИИ-алгоритмах поисковых систем: предприниматели стали чаще выбирать доменную зону не по географии, а по смыслу бизнес-проекта.

Тематическая доменная зона сегодня выполняет ту же роль, что и понятное название компании: домен сразу сообщает и пользователю, и ИИ-алгоритмам, чем занимается компания. По мнению экспертов, тренд говорит и о росте цифровой зрелости малого и среднего бизнеса: предприниматели воспринимают домен не как обязательную галочку, а как инструмент бренда.

«Для бизнеса важнее узнаваемость зоны, наличие свободного имени и то, насколько адрес соответствует самому проекту. Для технологического проекта естественно выглядит .tech, для профессиональных услуг — .pro, а .online или .site подходят практически любому бизнесу. В итоге выбор становится шире, а сама доменная зона всё чаще работает как часть позиционирования проекта», — сказала Ася Вартазарьян, линейный руководитель отдела аналитики группы «Рунити».

В условиях, когда искусственный интеллект решает, какой сайт включить в ответ пользователю, тематический домен помогает бизнесу сразу обозначить свою нишу и повысить шансы попасть в число рекомендованных. Российский рынок пока находится на стадии формирования спроса. Многие предприниматели пока выбирают классическое SEO, рассматривая GEO (Generative Engine Optimization, продвижение в ответах нейросетей) как следующий шаг.

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«Главная цель предпринимателей — заявки и их рост, а не просто трафик или позиции сайта в поисковой выдаче. Тематический домен становится тем самым первым сигналом для нейросети, который в будущем помогает бизнесу привлечь клиентов. 70% наших пользователей приходят с готовыми сайтами, которые хотят доработать, а 30% — это новые сайты. И тем, и другим мы помогаем выстроить стратегию, где домен работает не просто как адрес, а как часть воронки», — сказал Владислав Иванов, коммуникационный директор «Рег.решений», сервиса для предпринимателей от «Рег.ру».

Национальные доменные зоны при этом не сдают позиций: за январь–август 2026 г. .ru прибавила 8% — почти до 750 тыс. регистраций, .рф — 20%, до 95 тыс. Тематические зоны растут вместе с рынком, но опережают его: они забирают регистрации, где бизнесу важно не просто быть в сети, а сразу обозначить сферу деятельности, особенно если подходящее имя в .ru уже занято.

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