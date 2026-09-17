Четверть родителей видят своих детей программистами и разработчиками

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и образовательный холдинг Skillbox совместно с сервисом онлайн-опросов «Анкетолог» провели исследование о том, какие профессии и навыки родители считают перспективными для своих детей. По результатам опроса, более половины респондентов (55%) среди подходящих вариантов будущей профессии для ребенка назвали специальности сферы технологий — ИТ, искусственный интеллект и кибербезопасность. Среди навыков, необходимых детям в будущем, на первом месте — самостоятельность и умение принимать решения: этот вариант выбрали 51% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Профессии из сферы ИТ и ИИ в числе лидеров

Более половины родителей (55%) хотят, чтобы их дети работали в сфере технологий. Из них четверть опрошенных проголосовали за профессии программистов и разработчиков, 17% — направление искусственного интеллекта, 13% — кибербезопасность. Бизнес- и дата-аналитику выбрали 8% участников, графический дизайн — 6%, дизайн интерьеров — 5%, 3D-графику — 4%.

Помимо предложенных цифровых профессий, в открытых ответах родители называли инженерные и технические направления (4%), медицину (4%) и рабочие специальности (1%). Еще 3% респондентов отмечали, что хотят предоставить ребенку возможность самостоятельно выбрать профессию или пока не знают, какой путь он выберет.

Самостоятельность стала главным навыком для будущего детей

Среди навыков, которые, по мнению родителей, будут важны ребенку в будущем, лидируют самостоятельность и умение принимать решения — этот вариант отметили 51% участников опроса. Коммуникацию и умение работать с людьми выбрали 44% родителей, финансовую грамотность — 38%. Способность быстро осваивать новые навыки также вошла в число наиболее востребованных, ее отметили 35% родителей. Владение иностранными языками считают одним из главных навыков 27% опрошенных.

Примечательно, что родители старше 35 лет чаще считают важным для ребенка умение работать с ИИ и технологиями. Среди них этот навык отметили четверть опрошенных, тогда как в возрастной группе с 25 до 34 лет — 17%.

Только 12% родителей уверены, что школьная программа дает ребенку все необходимые для взрослой жизни навыки. Еще 38% склонны скорее доверять школе, но отмечают пользу дополнительных занятий. При этом 28% респондентов считают, что ее возможностей уже недостаточно и нужны другие форматы обучения. 18% уверены, что современные навыки можно развить только за пределами школы.

Нехватка времени мешает родителям регулярно учиться

80% опрошенных родителей хотели бы работать удаленно или в гибридном формате. При этом они сами продолжают учиться. Дополнительное обучение остается актуальным и для самих родителей. Почти половина участников исследования (47%) осваивает новые знания и навыки время от времени, когда возникает потребность в них. Главной причиной, которая мешает заниматься этим регулярно, респонденты называют нехватку времени из-за работы — 42%. Еще 36% отмечают семейные дела и заботу о детях.

Родители 25–34 лет чаще занимаются дополнительным обучением на постоянной основе. Среди них этот показатель составляет 22%. Среди возрастной категории от 35 до 44 лет регулярно обучаются 15%, среди 45–54-летних — 12% и среди респондентов старше 55 лет — 7%.

В исследовании «МТС Линк», Skillbox и «Анкетолога» приняли участие 1000 родителей школьников. Участникам задавали вопросы о будущей профессии детей, навыках, которые они считают важными для ребенка, дополнительном обучении и собственном профессиональном развитии.