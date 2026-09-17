Arbus автоматизировала ресторанную и гостевую инфраструктуру термального комплекса «Юга» в Екатеринбурге

Компания Arbus реализовала комплексную автоматизацию ресторанной и гостевой инфраструктуры термального комплекса «Юга» в Екатеринбурге. В проект вошли внедрение iiko, интеграция с платёжно-пропускной системой, использование браслетов для идентификации и оплаты, киоски самообслуживания и цифровые меню-борды.

Термальный комплекс «Юга» открылся в Екатеринбурге в начале 2024 г. На территории комплекса работают шесть бань, три бассейна, кафе, серф-волна, детская зона, хамам и другие пространства для отдыха. При такой инфраструктуре важно было связать между собой системы доступа, оплаты и ресторанного обслуживания.

В мокрой зоне комплекса реализована интеграция iiko с платёжно-пропускной системой. При входе гость получает браслет, который используется для идентификации, доступа в необходимые зоны и оплаты покупок во время посещения.

Такой сценарий позволяет гостю не брать с собой в зоны отдыха банковскую карту или телефон. При покупке еды или напитков достаточно использовать браслет.

Для комплекса это также единый идентификатор, связывающий посещение, доступ и покупки гостя.

В кафе установлены киоски самообслуживания. Гость самостоятельно выбирает блюда и напитки на экране, оформляет и оплачивает заказ браслетом. После оплаты информация о заказе передаётся в iiko и поступает сотрудникам для приготовления.

Киоски работают в связке с электронной очередью. Гость получает информацию о статусе заказа и его готовности, что позволяет организовать выдачу без необходимости постоянно обращаться к сотрудникам.

Цифровой формат заказа также позволяет оперативно управлять содержанием меню: изменять цены и состав предложений, использовать стоп-листы, добавлять специальные предложения и продвигать дополнительные позиции.

Дополнительно в комплексе используются меню-борды. На экранах размещаются блюда и напитки, фотографии, цены, акции и специальные предложения.

Контент цифровых экранов можно централизованно обновлять в соответствии с актуальным меню и предложениями кафе.

В результате в «Югах» несколько технологических компонентов объединены в единый сценарий обслуживания: браслет → идентификация и оплата → киоск → заказ → iiko → приготовление → выдача заказа.

Таким образом, гость самостоятельно проходит основные этапы оформления покупки, а сотрудники получают заказ непосредственно в ресторанной системе.

«Для термальных комплексов особенно важно не просто автоматизировать отдельные процессы, а связать их между собой. Гость воспринимает сервис как единый сценарий: получил браслет, воспользовался инфраструктурой комплекса, оформил заказ и оплатил его без необходимости возвращаться за телефоном или картой. При этом все операции остаются в единой системе управления», — сказала Ксения Русакова, руководитель направления Self-service компании Arbus.

Arbus специализируется на автоматизации предприятий HoReCa и реализует проекты, включающие программное обеспечение, оборудование и интеграцию различных систем. В зависимости от задач комплекса решение может включать iiko, платёжно-пропускную систему, браслеты, киоски самообслуживания, меню-борды и другие цифровые инструменты.

Проект «Юг» показывает, как объединение ресторанной автоматизации, системы доступа и self-service позволяет организовать единый цифровой сценарий обслуживания гостей термального комплекса.