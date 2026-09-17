«Апри» и Napoleon IT запустили ИИ-агента на платформе GigaCowork для строительной документации

Мультирегиональный девелопер «Апри» сократил время от получения акта о приемке выполненных работ (КС-2) до начала его проверки с полутора рабочих дней до двух часов. Сотрудники теперь работают с системой «Наполеон Документы» напрямую в корпоративной платформе для создания и управления ИИ-агентами GigaCowork от ИТ-компании «Салют для Бизнеса» (входит в группу «Сбер») — загружают акты и сметы, запускают сверку и получают отчёты по объектам в результате работы агента. За первые три месяца доля актов, поступающих на проверку в день получения, выросла с 55% до 91%. Об этом CNews сообщил представитель Napoleon IT.

Первый этап проекта начался весной 2026 г. с автоматизации сверки актов КС-2 со сметами. Система «Наполеон Документы» сократила проверку одного акта с 40–60 до 5–10 минут, а формирование накопительной ведомости — с рабочего дня до нескольких минут. Сама сверка ускорилась, однако путь документа до системы оставался ручным: инженер ПТО передавал акт ответственному сотруднику, а руководитель проекта уточнял его статус у сметчика.

На втором этапе Napoleon IT подключил «Наполеон Документы» к GigaCowork и настроил ИИ-агента. Сотрудник отправляет ему акт, смету или пакет исполнительной документации и формулирует задачу обычными словами. Агент запускает проверку, возвращает результат и показывает на основании чего сопоставлены данные. Решение о подписании документа остаётся за специалистом.

Логика работы агента задаётся инструкцией на естественном языке. Документы остаются внутри защищённого контура, а каждый сотрудник видит только доступные ему объекты. Подготовка агента к промышленному запуску заняла шесть недель.

За первые три месяца через агента прошло более 1,4 тыс. документов по объектам в трёх регионах, 83% запросов к системе сотрудники отправляют через него. Агентом пользуются 74 сотрудника. Статус или сводку по объекту они получают за 1–2 минуты, а сметный отдел экономит около 60 человеко-часов в месяц на справках и ручных выгрузках.

Павел Крутолапов, генеральный директор «Апри», сказал: «В стройке автоматизация обычно упирается в то, что новую систему приходится осваивать как отдельную профессию. Здесь этого не произошло: 74 сотрудника начали пользоваться агентом за шесть недель, а логика проверки задаётся нашими же регламентами на обычном языке. Освободившиеся 60 человеко-часов в месяц сметный отдел тратит не на справки и выгрузки, а на задачи, требующие профессиональной экспертизы».

Для «Апри» такой формат особенно важен на фоне региональной экспансии: руководители быстрее получают данные по объектам, а команда видит расхождения в день поступления документов.

Павел Подкорытов, генеральный директор Napoleon IT, отметил: «Даже полезная ИТ-система теряет эффект, если сотрудникам неудобно ею пользоваться. Мы сохранили логику проверки документов и перенесли работу в чат. GigaCowork позволяет команде самостоятельно расширять сценарии агента с помощью инструкций на естественном языке».

«Апри» уже прорабатывает новые сценарии: анализ тендерной документации подрядчиков и поиск ответов в проектной документации и внутренних регламентах. Napoleon IT сопровождает разработку методологии и обеспечивает защищённый контур обработки документов.