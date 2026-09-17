В кластере «Кион» назначен новый директор по данным — эту должность занял Александр Кондрашкин. В новой роли Александр будет отвечать за развитие аналитической экспертизы и единой платформы данных, применяемой в продуктах кластера — онлайн-кинотеатре «Кион», книжном сервисе «Кион Строки», музыкальном стриминге «Кион Музыка». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ранее Александр руководил подразделением аналитики кластера «Кион», в его обязанности входила аналитическая поддержка продуктов кластера и развитие data-driven культуры.

До «Кион» Александр возглавлял отдел аналитики в онлайн-кинотеатре Okko. Зона его ответственности включала все направления аналитики компании с фокусом на совершенствование продуктовой аналитики и практики экспериментов. Также в профессиональном бэкграунде Александра — управление аналитикой контента в «Кинопоиске», где он развивал инструментарий оценки эффективности вложений в контент.

Пресс-служба МТС Александр Кондрашкин назначен директором по данным кластера «Кион»

Александр имеет степень бакалавра Высшей школы экономики по программе «Программная инженерия», также проходил обучение в магистратуре Московского физико-технического института по направлению «Венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство».

Кирилл Тренин, генеральный директор кластера «Кион»: «Рынок меняется быстро, и решения, основанные на аналитике, — это то, что позволяет нам двигаться вперед, минимизируя возможные риски. Данные становятся общим языком между всеми продуктами кластера. Опыт Александра в построении прозрачной аналитики поможет нам принимать более взвешенные решения на всех уровнях бизнеса».

Александр Кондрашкин, директор по данным кластера «Кион»: «Кластер "Кион" — это кино, музыка и книги, объединенные в одном периметре, поэтому здесь у аналитики гораздо больше пространства: она позволяет увидеть, как человек пользуется сервисами по-отдельности или перемещается между ними, подсказать бизнесу, где находятся его точки роста в рамках целой креативной индустрии. Я хочу, чтобы данные в кластере работали как инструмент для стратегических решений, и вижу в этом свою главную задачу на новом позиции».