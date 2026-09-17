«Айсорс» и «Метран Проект» представили разработку для импортозамещения в нефтегазовой отрасли. Разработку на базе отечественных распределенных систем управления (РСУ) компании показали на стенде Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) и ЕОИ, который посвящен достижениям в рамках реализации национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом CNews сообщили представители ИНТИ.

Совместный продукт компаний – программно-аппаратный комплекс «ТАУ» – разработан для технического перевооружения АСУ ТП и позволяет привести системы в соответствие с требованиями по импортозамещению. Решение создано с учетом СТО ИНТИ S.90.1-2023 и ОТЗ-06.01.01-2025 ИНТИ, отвечает международным требованиям к платформам промышленной автоматизации. В состав ПАК «ТАУ» входит набор стандартных взаимозаменяемых и свободно компонуемых элементов.

Система управления «ТАУ» построена как свободно масштабируемая РСУ, в состав которой интегрирована аппаратно-независимая подсистема противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) на базе 16-канального логического вычислителя.

Система может расширяться до 100 контроллеров, 60 рабочих станций и 30 тыс. сигналов по управлению. В состав входят модули для интеграции по основным промышленным протоколам передачи данных: Modbus, Fieldbus, Profibus и OPC.

«ТАУ» одинаково эффективна как для небольшого технологического объекта – АСУ до 100 сигналов, так и для крупного завода – АСУ ТП до 30 000 сигналов.

«Учитывая специфику нефтегазовой отрасли, мы уделили особое внимание вопросу безопасности. Система позволяет добавлять или менять модули ввода/вывода в «горячем режиме». Надежность обеспечивается возможностью резервирования всех основных узлов и оборудования – модулей питания, контроллеров, линий передачи данных. Программное обеспечение «ТАУ» имеет расширенные функции самодиагностики оборудования системы и поддерживает режим частичной загрузки изменений в контроллер», – сказал Герман Величко, руководитель по работе с ключевыми клиентами «Айсорс».

«Наша совместная разработка уже включена в Реестр отечественного ПО (Реестровая запись №32580 от 18.03.2026) и получила сертификаты ТР ТС 020 и ТР ЕАЭС 043/2017. Это позволяет использовать ее в том числе в системах пожарного тушения. Сейчас мы ведем работу по получению сертификатов: ТР ТС 012 (взрывозащита) и РМРС. До конца 2026 г. мы ожидаем включение оборудования в Реестр Минпромторга России», – сказал Сергей Киричук, руководитель проектов ООО «Метран Проект», входящего в ГК «Метран».

После включения в Реестр Минпромторга России компании планируют заменить зарубежные РСУ на объектах КИИ. По прогнозам компаний, переход с зарубежных аналогов на систему будет минимальным по времени, что позволит обеспечить стабильную и устойчивую работу промышленных предприятий. Соответствие единым стандартам будет способствовать быстрому переходу на отечественное решение и укреплению технологического суверенитета.