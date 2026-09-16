Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Zecurion и «АМТ-Груп» объявляют о совместимости продуктов

Компания Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от киберугроз, и «АМТ-Груп» объявляют о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и системы для защиты данных от утечек Zecurion DLP. Об этом CNews сообщили представители Zecurion.

Интеграция решений InfoDiode и Zecurion DLP осуществляется по протоколу ICAP и обеспечивает контроль всего файлового потока, передаваемого между сегментами сети с различным уровнем доверия, исключив при этом обратное воздействие злоумышленника из внешней или корпоративной сети на инфраструктуру закрытого контура.

Одновременное использование продуктов исключает сопряжение доменов ТСР/IP каналом, обеспечивает контроль файлового потока, предотвращает передачу конфиденциальной или иной чувствительной для организации информации за границу контура с высоким уровнем доверия.

«Передаваемые за границу доверенного сегмента файлы могут содержать в себе конфиденциальную или иную информацию ограниченного доступа, распространение которой за пределы организации недопустимо. Противодействовать такого рода утечкам призваны системы DLP. Многофункциональные и высокопроизводительные DLP-системы, разворачиваемые в более доверенном сетевом сегменте, способны в максимально сжатые сроки проанализировать передаваемый поток информации, выявляя потенциальные угрозы и несанкционированные попытки передачи конфиденциальных данных. Другой немаловажной задачей, требующей отдельного внимания, является защита конфиденциальных данных от угроз несанкционированного доступа. Наличие между сетевыми сегментами с различным уровнем доверия двунаправленного канала позволяет стороннему злоумышленнику получить удаленный доступ в сеть доверенного сегмента и похитить конфиденциальную или иную чувствительную для организации информацию. Междоменное решение, основанное на комплексе однонаправленной передачи данных InfoDiode совместно с многофункциональной DLP-системой Zecurion DLP, обеспечивает надежную защиту доверенного сегмента от угроз, связанных с утечкой конфиденциальных данных, исключая при этом вероятность несанкционированного доступа стороннего злоумышленника к внутренним корпоративным ресурсам организации», – сказал Сергей Торговцев, технический директор «АМТ-Груп».

«Продвинутые механизмы детектирования и анализа, лежащие в основе Zecurion DLP, способны классифицировать и маркировать данные в зависимости от их содержимого, что позволяет организациям более точно управлять доступом к информации. Технологии, используемые в продуктах компании, обеспечивают возможность глубокого анализа потока данных, выявляя нежелательные действия и потенциальные угрозы в режиме реального времени. Интеграция Zecurion DLP с комплексом однонаправленной передачи данных InfoDiode позволяет создать комплексное решение по защите инфраструктуры и данных закрытого контура», – сказал Роман Васильев, технический директор Zecurion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что такое адаптивная CRM для финсектора: опыт СберФакторинга

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще