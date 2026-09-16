Все виды навигации в «Яндекс Картах» теперь доступны без интернета

Построить маршрут на общественном транспорте в «Яндекс Картах» теперь можно без подключения к интернету. Пользователи могут в офлайн-режиме прокладывать путь на автобусе, трамвае и другом городском транспорте, а также просматривать остановки, пересадки, расписание и время в пути. Теперь в «Картах» доступны все основные виды офлайн-навигации: помимо общественного транспорта, это еще автомобильные, велосипедные и пешие маршруты. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы проложить маршрут без подключения к интернету, нужно заранее скачать офлайн-карту региона в приложении «Карт». Вместе с ней сохранятся и данные о расписании общественного транспорта — информация о расписании еженедельно обновляется при подключении к интернету. Поэтому пользователь сможет не только найти автобус, но и посмотреть все предстоящие этапы маршрута с описанием и информацией о пересадках и расписании автобуса.

Общественный транспорт — второй по популярности вид навигации в «Яндекс Картах» и «Навигаторе». Ежемесячно навигацией на общественном транспорте пользуются более 26 млн пользователей. Также за I полугодие этого года выросло число скачиваний офлайн-карт в «Яндекс Картах»: пользователи запускали загрузку на 24% чаще, чем в I полугодии 2025 г.