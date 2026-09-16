VR Concept 0.30: новые возможности работы с моделями «Компас-3D», интерактивными 3D-сценами и видеозаписью

Компания VR Concept выпустила версию 0.30. Одно из ключевых направлений обновления — расширение возможностей работы с инженерными моделями «Компас-3D». Также в релиз вошли новые инструменты визуального программирования, управление объектами интерактивных сцен и обновлённые средства записи результатов работы. Об этом CNews сообщили представители VR Concept.

VR Concept и «Аскон» связывает многолетнее технологическое партнерство. Поддержка форматов .a3d и .m3d в VR Concept стала еще одним шагом в развитии совместной технологической экосистемы.

Сегодня «Компас-3D» используют более 17,5 тыс. предприятий. Возможность напрямую работать с моделями «Компас-3D» в VR Concept открывает дополнительные сценарии их применения в уже существующих инженерных и производственных процессах — для анализа и согласования решений, демонстрации проектов, обучения персонала и совместной работы в виртуальной реальности.

Информация о лицензии

В VR Concept добавлено отображение информации об установленной лицензии. Теперь пользователь может посмотреть тип лицензии, а также перечень доступных в ней модулей непосредственно в приложении.

Информация доступна в разделе «Меню» → «О VR Concept».

Модели КОМПАС-3D - в VR Concept

В VR Concept расширена работа с деталями и сборками «Компас-3D» в форматах .a3d/.m3d.

Инженерную модель можно использовать в VR Concept для дальнейшего анализа, демонстрации и совместной работы с 3D-данными — как на обычном ПК, так и в виртуальной реальности.

После загрузки модели пользователям доступны инструменты VR Concept: просмотр изделия в масштабе 1:1 на ПК и в VR; изучение конструкции и структуры сборки; оценка компоновки и эргономики; создание сечений и выполнение измерений; добавление пометок и комментариев; пошаговая демонстрация сборки и разборки; многопользовательская работа с моделью; создание интерактивных демонстраций и учебных сценариев; фиксация результатов с помощью скриншотов и видеозаписи.

Таким образом, созданные в «Компас-3D» инженерные данные могут использоваться не только на этапе проектирования, но и дальше — при согласовании решений, презентации проекта, подготовке персонала и создании интерактивных сценариев работы с изделием.

Новые возможности визуального программирования

Блок Show/Hide object. Добавлен новый блок Show/Hide object, который позволяет динамически управлять видимостью элементов 3D-сцены: скрывать объекты, когда они не нужны на текущем этапе, и возвращать их по событию, действию пользователя или логике сценария. Функция помогает поэтапно раскрывать устройство оборудования, акцентировать внимание на нужных узлах, создавать интерактивные инструкции и учебные сценарии, а также использовать одну 3D-сцену для нескольких вариантов демонстрации — без доработки исходной модели и написания отдельного кода.

Блок Lock Movement. Также добавлен новый Blueprint-блок Lock Movement для управления блокировкой объектов. Теперь в Blueprint можно автоматически запрещать или разрешать перемещение выбранного объекта по его ID, а также включать режим полной блокировки. Это позволяет гибко управлять доступностью объектов в интерактивных сценах: фиксировать важные элементы, предотвращать случайное смещение моделей и выстраивать сценарии обучения, демонстрации или проверки с контролируемым взаимодействием.

Запись видео непосредственно из VR Concept. Обновленный плагин FrameRecorder расширяет возможности VR Concept по фиксации и представлению результатов работы. Пользователи могут делать скриншоты и записывать видео прямо во время работы с проектом, например, для подготовки презентаций, отчетов, демонстрации сценариев или передачи результатов коллегам и заказчикам.

FrameRecorder работает на базе FFmpeg, что обеспечивает широкую поддержку форматов и режимов видеозаписи. В многопользовательской сессии участники получают уведомление перед началом записи экрана.