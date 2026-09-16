Впервые представлена установка погружного линейного двигателя (УПЛД) разработки ООО «Ойл Автоматика». Решение предназначено для механизированной эксплуатации малодебитных нефтяных скважин, в том числе в осложненных условиях. Об этом CNews сообщили представители Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ).

УПЛД объединяет наземную станцию управления, погружной плунжерный насос, погружной линейный электродвигатель, компенсатор и погружную телеметрию. Ключевая конструктивная особенность УПЛД — линейный погружной электродвигатель. Его статор представляет собой набор модулей-катушек, формирующих бегущее магнитное поле, а подвижная часть — слайдер с постоянными магнитами. Возникающее при их взаимодействии возвратно-поступательное движение напрямую передается плунжеру насоса без промежуточных преобразователей, муфт, передач и приводных штанг.

Технология предназначена для перевода скважин из периодического режима в постоянную эксплуатацию с непрерывным отбором жидкости. За счёт поддержания постоянного низкого давления на приеме насоса формируется максимальная депрессия на пласт — это позволяет в полной мере реализовать потенциал малодебитной скважины.

Пресс-служба ИНТИ Впервые представлена установка погружного линейного двигателя для малодебитных скважин

Установка может применяться на скважинах с искривленным стволом, нестабильным притоком, высоковязкими флюидами и водонефтяными эмульсиями, так как в этих условиях традиционные способы механизированной добычи могут иметь ограничения по их применимости и эффективности.

Двигатель может быть настроен на дополнительный подогрев скважинного флюида на приеме насоса, что расширяет возможности применения установки при добыче вязких нефтей и водонефтяных эмульсий.

Габарит установки составляет 117 мм, длина в сборе — не более 20 метров, длина хода плунжера — около 1,2 метра. Диапазон подач составляет 12–30 куб. м в сутки, номинальный напор — от 800 до 2700 метров. Интеллектуальная станция управления с телеметрией адаптирует режим работы к потенциалу конкретной скважины и позволяет регулировать отбор количеством ходов плунжера в минуту, длиной хода и скоростью его перемещения.

«УПЛД — это не просто новая установка, а принципиально иной подход к эксплуатации малодебитного фонда. Мы устранили главные “узкие места” традиционных технологий: отказались от штанговой колонны и громоздкого наземного оборудования, сняли ограничения по кривизне ствола, обеспечили постоянный отбор жидкости. А за счет интеллектуальной системы управления мы научились гибко подстраивать режим работы под реальные и постоянно меняющиеся условия скважины», — сказал Спивак Кирилл Сергеевич, руководитель проекта УПЛД, ООО «Ойл Автоматика».

УПЛД имеет опыт эксплуатации в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Татарстан, Пермском крае, Республике Коми, Оренбургской и Самарской областях. Зарубежный опыт применения технологии — на объектах Belayim Petroleum Company в Арабской Республике Египет и объектах PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) в Королевстве Таиланд.

По данным разработчика, практика эксплуатации УПЛД в целом подтверждает увеличение добычи жидкости и нефти, снижение забойного давления и энергозатрат относительно предыдущих способов эксплуатации. Показатели надёжности соответствуют требованиям длительной эксплуатации: рекордная наработка УПЛД — 1967 суток на объекте в Оренбургской области, 1035 суток — на объекте в ХМАО (установка в работе). В текущей практике все чаще фиксируется наработка свыше 600 суток.

«Практический опыт подтверждает эффективность решения: технология позволяет перевести скважины с периодической эксплуатации на постоянный режим, добиться в целом прироста добычи и одновременно снизить энергозатраты. Сегодня УПЛД уже применяется в ключевых нефтедобывающих регионах России, а также на одном из морских месторождении за рубежом», — сказал Спивак Кирилл.

Разработка первых образцов УПЛД велась в 2018–2020 гг., опытно-серийное производство осуществляется с 2021 г. Технология прошла этап испытаний и находится в стадии широкой подконтрольной эксплуатации с непрерывным сбором данных и мониторингом показателей надежности.

В сентябре–октябре 2026 г. компания планирует провести стендовые испытания для расширения линейки плунжерных насосов по напорам и подаче. На горизонте 2027–2030 гг. предусмотрены разработка специальных конструкций насосов для продукции с высоким газовым фактором и повышенным содержанием механических примесей, повышение ремонтопригодности, оптимизация энергопотребления и модульности электродвигателя, а также внедрение новых алгоритмов станции управления совместно с ООО «ИРЗ ТЭК». Также прорабатывается возможность адаптации технологии для отбора скапливающейся жидкости с забоя при эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин.