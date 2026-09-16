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Тюменские компании увеличили инвестиции в кибербезопасность на фоне рисков DDoS-атак

ПАО «МТС» сообщает о том, что инвестиции компаний Тюменской области в сервисы защиты от DDoS-атак с начала 2026 г. выросли в два раза по сравнению с 2025 г. Наибольший рост спроса отмечен в сферах ТЭК, ЖКХ и госсекторе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На фоне сохранения мощности и длительности DDoS-атак на уральские организации бизнес Тюменской области стал больше инвестировать в сервисы киберзащиты веб-ресурсов. Лидерами стали компании, работающие в топливно-энергетической сфере на удаленных промышленных объектах, на них пришлось около 60% всех продаж. Следом идет сфера ЖКХ, в том числе энергетические компании и расчетные центры, с долей 28%, а также государственные организации - 12%. Самые крупные инвестиции в кибербезопасность были зафиксированы в начале 2026 г.

Чаще всего компании Тюменской области обращаются к средствам защиты от кибератак, чтобы вести постоянный мониторинг интернет-трафика и осуществлять резервное копирование конфиденциальной информации. Также с помощью отечественных решений организации предпочитают защищать корпоративные почтовые сервисы, сайты и приложения, обеспечивая безопасность ИТ-инфраструктуры без сбоев и «падений». Для бизнеса успешная DDoS-атака и скрытый шпионаж могут привести к остановке ключевых бизнес-процессов, в том числе оказания цифровых услуг и, как следствие, убыткам от простоя и репутационным рискам.

«Сегодня Тюмень, обладающая статусом нефтегазовой столицы, демонстрирует стратегический подход к кибербезопасности: здесь не просто отражают цифровые угрозы, но и создают прочный фундамент для непрерывности бизнес-процессов на фоне индустриальных вызовов. Сейчас многие сферы промышленности используют интернет вещей, предиктивную аналитику и облачные вычисления, что кратно расширяет периметр потенциальных угроз. Наша задача как технологических партнеров — опережать хакеров на шаг. Использование отечественных технологий позволяет компаниям перераспределить нагрузку на «железо» и исключить капитальные затраты на приобретение дополнительных серверов. Это удобно, экономически целесообразно и служит прочным цифровым фундаментом любого бизнеса», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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