«Турбо Облако» помогает обучать человекоподобного робота для международной бойцовской лиги в Китае

Компания «Турбо Облако» предоставила вычислительные мощности для обучения человекоподобного робота компании Mindrobots, которая занимается разработкой и интеграцией робототехнических решений. Команда подготовила робота к участию в международной лиге по боям человекоподобных роботов URKL, организованной в Китае. Об этом CNews сообщили представители компании «Турбо Облако».

Чтобы робот мог самостоятельно двигаться и участвовать в поединках, его необходимо научить принимать решения и управлять своими движениями. Для этого команда Mindrobots обучает нейронную модель: робот совершает множество попыток в виртуальной среде, анализирует результат и постепенно учится выполнять необходимые действия. Такой процесс требует постоянной работы вычислительной инфраструктуры.

До начала проекта компания Mindrobots использовала собственные видеокарты. Собственного оборудования оказалось недостаточно для обучения модели, а публичные сервисы не могли гарантировать постоянную доступность необходимых ресурсов. В «Турбо Облаке» для проекта была организована выделенная облачная инфраструктура, которая работает круглосуточно.

По мере обучения задачи усложнялись. Сначала робот осваивал базовые движения, а примерно через месяц команда перешла к созданию виртуального ринга, где несколько виртуальных роботов могут взаимодействовать друг с другом и накапливать опыт. Для этого вычислительные ресурсы были дополнительно увеличены.

За время проекта обеспечено более 1200 GPU-часов непрерывной работы. В результате нейронная модель была обучена и подготовлена для загрузки в реального робота и участия в соревнованиях. Обучение продолжается — команда совершенствует модель, чтобы повысить эффективность ее работы в реальном роботе.

Алексей Кайгородов, генеральный директор компании Mindrobots: «Для нас важно было обеспечить непрерывное обучение робота и при этом не инвестировать значительные средства в закупку собственного оборудования. Облачные вычислительные мощности позволили последовательно усложнять задачи: сначала обучать робота базовым движениям, а затем моделировать более сложную кинематику движений и его взаимодействие с другими роботами. Это дает команде возможность сосредоточиться на разработке и совершенствовании технологии».

Виктор Красноусов, директор центра региональных продаж компании «Турбо Облако»: «Обучение роботов — один из наглядных примеров того, как искусственный интеллект меняет привычные технологии. Чтобы робот научился выполнять сложные действия, ему приходится пройти через тысячи и миллионы виртуальных попыток, а значит, команде нужны доступные вычислительные ресурсы. В проекте с Mindrobots мы обеспечили такую инфраструктуру и смогли увеличивать ее по мере усложнения задач. Облако в этом случае становится инструментом, который помогает быстрее переходить от разработки модели к ее работе в реальном устройстве».