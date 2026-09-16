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ТСТН запустила маркетплейс строительных услуг

«Торговая Сеть Технониколь» рассказала о запуске всероссийского агрегатора строительных и ремонтных услуг – pro.tstn.ru. Все подрядчики проверены системой на соответствие ряду параметров, а разместить свои услуги или заявку на работы можно абсолютно бесплатно. Об этом CNews сообщили представители ТСТН.

В настоящее время на платформе представлено 165 подрядчиков, среди которых есть те, кто оказывает полный комплекс услуг для строительства, включая проектирование, а есть специализированные бригады, выполняющие конкретные виды строительных работ, например, монтаж плоской или скатной кровли, заливка фундамента и прочие. Уже успешно закрыты первые 10 заявок на строительные и ремонтные работы. Объем инвестиций в разработку проекта составил 5 млн руб., при этом за базу платформы взяты ранее работающие инструменты компании.

У платформы есть четкие правила отбора подрядчиков. Среди них срок работы ИП или юр. лица не менее двух лет, отсутствие банкротства или других ограничений деятельности, наличие строительного ОКВЭД. Также одно из требований – компания работает с ТСТН не первый год, персонал регулярно проходит обучения. При каждом действии «откликнуться на заявку» системой будет запущен сценарий актуализации подрядчика. При таком запросе на внутренней стороне платформы запускается модерация и, если все условия совпали, карточка подрядчика будет опубликована.

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«Платформа PRO.tstn – это ответ на потребности наших заказчиков в поиске профессиональных подрядчиков. В основе процессов лежит простота: заказчик бесплатно размещает заявку и далее просматривает отклики, в свою очередь подрядчики могут бесплатно разместить свое портфолио и получать заказы. В будущем мы планируем развивать платформу до уровня агрегатора, решающего профессионально вопросы по строительству», – сказал Анатолий Нестеров, генеральный директор ТСТН.

В частности, к уже имеющимся возможностям платформы будут добавлены аренда строительного оборудования, база знаний – обучающие материалы и семинары по технологиям строительства, продвижение бизнеса подрядчика в онлайн за счет вложений в развитие платформы, бухгалтерское сопровождение и ведение отчетности (CRM). ТСТН намерена использовать Pro.tstn для того, чтобы вовлекать студентов колледжей и институтов, давая им практику в учебных классах компании.

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