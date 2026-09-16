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Спрос на ИТ-ипотеку вырос на 30% за первое полугодие 2026 года

По данным отчетности банков за первые шесть месяцев 2026 г. выдано около 6 тыс. ИТ-ипотек на сумму свыше 41 млрд руб. Год к году этот показатель вырос практически на треть. Программа сохраняет свою востребованность и показывает устойчивый спрос со стороны ИТ-специалистов. С момента запуска программы в ней приняли участие айтишники из 80 регионов России. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Регионы-лидеры за первое полугодие 2026 г.: Московская область — 831 кредит на 6,7 млрд руб., Свердловская область — 479 кредитов на 3,4 млрд руб., Республика Татарстан — 452 кредита на 3,7 млрд руб., Новосибирская область — 384 кредита на 2,9 млрд руб., Краснодарский край — 290 кредитов на 2,1 млрд руб.

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Рост числа заемщиков по регионам: Ленинградская область + 46%, Московская область +37%, Челябинская область +36%, Республика Башкортостан +29%, Ростовская область +11%.

С августа 2024 г. программа реализуется на обновленных условиях, которые позволяют усилить ее вклад в развитие регионального баланса ИТ-рынка и повысить доступность жилья для специалистов. Ее цель — поддержать работников отрасли, сохранить кадровый потенциал регионов и создать условия для дальнейшего развития отечественных технологий.

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