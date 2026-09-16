Сканер «Шерлок» от Smart Engines сам объясняет, что не так с документом, – и ведет пользователя к результату

Самообслуживание с помощью терминалов – от стоек регистрации в отелях и аэропортах до банкоматов, МФЦ, проходных и СКУД – впервые стало бесшовным, автономным и лишенным необоснованных отказов. Smart Engines добавила в сканер с платформой проверки подлинности документов «Шерлок» интерактивные подсказки в реальном времени: теперь в сценариях идентификации по документам ИИ не просто распознает и проверяет документ по 600 признакам, а сам ведет пользователя к результату, объясняя понятным языком, что именно мешает проверке. Это напрямую повышает конверсию и делает самообслуживание доступным для максимально широкой аудитории. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Устройства самообслуживания годами работали как черный ящик и при любой помехе идентификации выдавали неаргументированный отказ без объяснений. Клиент видел ошибку, но не понимал, что делать дальше, и был вынужден повторять попытку вслепую или искать сотрудника. При этом сложность устройства терминала и непрозрачность системы KYC сами по себе становились отпугивающим фактором, который снижал потенциальный охват аудитории: часть клиентов заведомо избегала самообслуживания, опасаясь не справиться в одиночку. Вместе с раздражением тех, кто рассчитывал на мгновенный результат, а получал непонятный отказ, это создавало постоянную нагрузку на каналы самообслуживания и KYC, из-за которой падала конверсия и оставался высоким процент отказов.

Сканер Smart Engines со встроенной платформой «Шерлок» для проверки подлинности документов устраняет эти барьеры и снижает порог входа для новой аудитории. Клиенты, которые раньше испытывали сложности с терминалами, теперь могут пройти идентификацию по документу полностью самостоятельно: если что-то мешает проверке, ИИ формирует конкретную и понятную подсказку: подвинуть документ в кадр, прижать его плотнее к поверхности, повернуть или отсканировать другую страницу – например, разворот с пропиской. Пользователю не нужно ждать ни системы, ни сотрудника: процесс идет с мгновенной, понятной обратной связью, что впервые делает возможной автономную точку обслуживания без человека в контуре.

В основе комплекса – полностью отечественная разработка: российский сканер и запатентованные алгоритмы мультимодальной форензики Smart Engines. «Шерлок» распознает печатные и рукописные данные, анализирует документ в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, считывает данные чипа NFC и позволяет сверять лица без биометрии. В общей сложности «Шерлок» проводит более 600 проверок, позволяя выявлять признаки переклейки фото, муляжи и другие виды подделки. Вся обработка происходит полностью локально без интернет-соединения и GPU: изображения документов и персональные данные никуда не передаются, что делает процесс идентификации не только объяснимым, но и полностью безопасным.

Платформа поддерживает документы не только России, но и стран СНГ, БРИКС и остального мира, что позволяет обслуживать в единой точке не только граждан России, но и трудовых мигрантов – без отдельных сценариев и ручной проверки. Решение входит в Единый реестр российского ПО и относится к классу искусственного интеллекта.