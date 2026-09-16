«СиСофт Разработка»: новая версия MS и XLib развивает датацентричную среду работы с инженерными данными

«СиСофт Разработка» (входит в ГК «СиСофт») выпустила новую версию программных продуктов MS и XLib. В этом обновлении существенно модернизирован общий функционал: добавлены новые инструменты моделирования, автоматизации выпуска документации и работы с инженерными данными, расширены возможности проверки проектных решений. Об этом CNews сообщили представители ГК «СиСофт».

Среда проектирования MS реализует концепцию бесфайловой датацентричной технологии хранения данных. Информация о проекте и его элементах хранится в базе данных, что обеспечивает совместную работу и обмен инженерными данными между различными дисциплинами.

Кроссплатформенное решение XLib, построенное на базе трехзвенной архитектуры, предназначено для организации междисциплинарной совместной работы над 3D-проектами. Его функционал включает формирование и ведение информационной модели проекта на всех этапах жизненного цикла объектов капительного строительства.

В новой версии MS и XLib расширены инструменты проектирования и автоматического выпуска документации, а также добавлены возможности для работы с требованиями, замечаниями, проверками и календарными планами.

В XLib «Модель и Архив» реализована первая версия функционала «Управление требованиями». Он позволяет формировать перечень требований к проектируемому объекту, связывать отдельные требования с соответствующими элементами информационной модели и контролировать выполнение требований непосредственно на строительной площадке.

В XLib НСИ добавлена проверка объектов по заранее настроенным шаблонам: система позволяет контролировать наличие обязательных атрибутов и корректность их значений.

MS Web получил новый модуль «Мой диск», позволяющий загружать, хранить и обмениваться инженерно-графической информацией и комментариями к данным. Появились инструменты аннотирования документов с ведением реестра замечаний – режим «красного карандаша». Также реализованы конструктор поисковых запросов, средства работы с календарными планами и формирование диаграммы Ганта. MS Web адаптирован для мобильных устройств и доступен через браузер без установки отдельного приложения.

Обновления получили многие специализированные продукты линейки MS, а также появилась поддержка актуальной графической платформы nanoCAD 26.0.

В MS «Генплан» добавлены команды для работы с инженерной геологией: формирование списка инженерно-геологических элементов, создание коридоров скважин, экспорт данных по скважинам и построение геологических поверхностей. Расширены возможности проектирования автомобильных дорог: добавлены проверка геометрии трассы и продольного профиля, разметка, направляющие устройства, средства анализа лотков и создания их 3D-моделей, а также библиотека дорожных знаков.

В MS «Строительные решения» обновлены инструменты работы с объектом «Помещение», расширены возможности работы с профилями металлопроката, сварными соединениями, многослойными стенами, витражами, строительными поверхностями и арматурными сборками. Для помещений добавлены новые атрибуты, включая класс взрывопожароопасной зоны по ПУЭ, категорию взрывоопасности и группу взрывоопасных смесей.

В MS «Кабельное хозяйство» добавлены команды формирования кабельных траншей по кабельным сечениям, профиль для контроля заполненности трасс, автоматическая расстановка элементов соединения лотков и раскладка кабелей для двухфакторного резервирования. Доработан поиск коллизий: теперь система указывает конкретное место, в котором не смогла проложить кабель.

В MS «Трубопроводы» расширены инструменты генерации и оформления изометрических схем: добавлены гребенчатые выноски, формирование байпаса на одном листе, нумерация осевых линий, фильтрация размерных профилей и защита элементов от случайного перемещения. Также реализован функционал построения непроходных каналов.

В MS «Электрика» появились новые режимы расчета электрических нагрузок и проверки мощности КТП, дополнительные элементы и настройки генерации однолинейных схем. Обновлен навигатор электротехнической модели, расширены возможности взаимодействия с объектами, дальнейшее развитие получил функционал расчета внутреннего освещения, а также индикация пропущенных подключений.

В MS КИП реализована автоматическая нумерация объектов в базе проекта без размещения в пространстве модели. Табличный редактор получил обновленный интерфейс и новые функции поиска, фильтрации, сортировки и синхронизации данных.

В MS ОПС добавлены инструменты автоматической расстановки линейных дымовых извещателей и рабочих мест, расчета зон обзора камер видеонаблюдения и генерации структурных схем.

«Для нас важно развивать среду, в которой инженерные данные становятся общим ресурсом проекта и доступны участникам для совместной работы. Комплекс MS и XLib уже содержат все необходимые для этого инструменты, – отметил Дмитрий Куликов, руководитель департамента разработки программного обеспечения «СиСофт Разработка». – Бесфайловая датацентричная технология, инструменты управления требованиями, проверки моделей, работа с замечаниями и доступ к данным через веб-интерфейс позволяют связывать различные задачи – от создания модели и выпуска документации до дальнейшей работы с информацией об объекте».