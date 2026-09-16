Российский гибрид требует на полтора дня больше присутствия в офисе, чем мировой

Российские компании с формализованной гибридной политикой ожидают сотрудников в офисе на 0,5–1,5 дня в неделю чаще, чем их зарубежные аналоги, причем разрыв зафиксирован во всех семи рассмотренных отраслях — от ИТ до государственного сектора. Согласно совместному исследованию ГК «Гранель» и стратегической лаборатории эффективных рабочих пространств «Формула Среды», наиболее заметно расхождение в производстве: здесь российская норма составляет 3,5–4,5 дня присутствия против 2,5–4 дней в мире. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гранель».

В государственных структурах норма начинается от четырех дней против трех-четырех, в банковском секторе и FMCG составляет 3–4 дня против 2–3 и 2,5–3,5 соответственно, в профессиональных услугах — 2,5–3,5 против 2–3. Единственной по-настоящему гибкой отраслью остается ИТ с нормой 1,5–2,5 дня, но и она не опускается до нижней мировой границы, где отдельные компании ограничиваются одним днем.

«Разрыв в днях — лишь видимая часть картины. Показательнее коэффициент совместного использования рабочих мест: в российском производственном секторе он достигает 0,91–1,00, то есть закрепленных столов почти столько же, сколько людей в штате. При этом в любой конкретный день часть сотрудников работает из дома, и их места стоят пустыми — компания оплачивает, отапливает и обслуживает метры, которыми по своей же гибридной политике не пользуется», — сказал Владимир Горшков, генеральный директор компании «Формула Среды».

По словам эксперта, за рубежом даже наименее гибкие отрасли работают с этим коэффициентом иначе: там он опускается до 0,69, то есть часть рабочих мест изначально проектируется как общая. В российском ИТ-сегменте логика и вовсе обратная — коэффициент составляет 0,55, и на одно рабочее место фактически приходится почти два сотрудника.

Для самих сотрудников гибкий график конкурирует не с пятидневкой, а с другими улучшениями условий — прибавкой к зарплате, дополнительным отпуском, медицинской страховкой. И в этой конкуренции он выигрывает далеко не всегда. Исследование ГК «Гранель» среди 1200 офисных сотрудников из 17 городов России показало: если компания может дать что-то одно сверх зарплаты, первыми люди назовут дополнительную неделю отпуска (29%) и прибавку к доходу (27%), тогда как переход на гибридный или удаленный график оказывается лишь на четвертом месте с 11% — после спортивных программ и медицинской страховки.

«Та же логика видна и в отношении к четырехдневной рабочей неделе. Если условием становится снижение зарплаты, от нее отказались бы 41% опрошенных, а среди готовых обсуждать такой обмен 32% назвали приемлемым потолком потерю не более 5% дохода. Показательно и то, как люди распорядились бы освободившимся днем: каждый седьмой потратил бы его на подработку», — сказала Дарья Петрова, руководитель отдела аналитики ГК «Гранель».

По ее словам, гибкий график слабо работает и как удерживающий инструмент: остановить сотрудника, уже решившего уволиться, переход на гибрид или удаленку смог бы лишь в 4% случаев. Гибкость воспринимают как естественное условие работы, а не как аргумент в переговорах о ней.