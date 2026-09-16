Оборудование и ПО «Систэм Электрик» применяются для автоматизации объектов девелопера Forma

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, поставила оборудование и программное обеспечение собственного производства для автоматизированной системы управления зданиями девелоперской компании Forma. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Forma – московский девелопер проектов бизнес- и премиум-класса. Объекты жилого квартала «Портленд» интегрированы с Systeme Building Operation от «Систэм Электрик».

Это российское программное обеспечение класса SCADA для систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов.

Systeme Building Operation разработано ИТ-компанией Systeme Soft (входит в состав «Систэм Электрик») и включено в Реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Дальнейшее развитие системы управления на базе Systeme Building Operation подразумевает масштабирование системы на все жилые объекты компании Forma и выделение Единого Диспетчерского Центра в рамках одного из объектов. Такой подход позволит управляющей компании эффективно распределить ресурсы инженеров эксплуатации для повышения качества предоставляемых услуг и экономии собственных средств.