Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Оборудование и ПО «Систэм Электрик» применяются для автоматизации объектов девелопера Forma

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, поставила оборудование и программное обеспечение собственного производства для автоматизированной системы управления зданиями девелоперской компании Forma. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Formaмосковский девелопер проектов бизнес- и премиум-класса. Объекты жилого квартала «Портленд» интегрированы с Systeme Building Operation от «Систэм Электрик».

Это российское программное обеспечение класса SCADA для систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

Systeme Building Operation разработано ИТ-компанией Systeme Soft (входит в состав «Систэм Электрик») и включено в Реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Дальнейшее развитие системы управления на базе Systeme Building Operation подразумевает масштабирование системы на все жилые объекты компании Forma и выделение Единого Диспетчерского Центра в рамках одного из объектов. Такой подход позволит управляющей компании эффективно распределить ресурсы инженеров эксплуатации для повышения качества предоставляемых услуг и экономии собственных средств.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Через три года готовить судебные акты в российских судах будет ИИ. Верховный суд утвердил концепцию внедрения новых технологий

Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров

«Калашников» рассекретил комплекс «Зверобой» для борьбы с ударными и разведывательными БПЛА

Что такое адаптивная CRM для финсектора: опыт СберФакторинга

Российских разработчиков изгоняют из зарубежных ИТ-хранилищ. Приходится переезжать на отечественные

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще