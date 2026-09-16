Ноутбуки, смартфоны и телевизоры стали самой востребованной техникой у россиян в 2026 году

Ноутбуки, смартфоны и телевизоры возглавили список самых востребованных категорий техники у россиян в 2026 г. В топ-20 также вошли сразу пять категорий компьютерных комплектующих, а среди отдельных товаров — восстановленный iPhone 14 Pro «Как новый». Перед покупкой на сайте пользователи обычно сравнивают от двух до четырех моделей, следует из данных «Ситилинка». Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

В первую десятку наиболее востребованных категорий, помимо ноутбуков, смартфонов и телевизоров, вошли мониторы, стиральные машины, холодильники, роутеры, принтеры, SSD-накопители и процессоры. Всего в топ-20 представлено пять категорий комплектующих для компьютеров: SSD-накопители, процессоры, материнские платы, видеокарты и оперативная память. В «Ситилинке» связывают это с интересом к самостоятельной сборке и апгрейду ПК: отдельные компоненты позволяют подобрать конфигурацию под свои задачи и бюджет.

Среди конкретных устройств спрос распределяется между разными ценовыми сегментами. В число наиболее востребованных смартфонов вошли iPhone 15, Samsung Galaxy A26 5G и Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G, среди ноутбуков — Digma Pro Fortis M, Acer Gadget E10 ETBook X и Honor MagicBook X14. В топе также оказался восстановленный iPhone 14 Pro «Как новый». Среди телевизоров представлены как 43-дюймовая модель Samsung, так и 65-дюймовые TCL с QLED и QD-Mini LED матрицами.

При выборе техники покупатели обращают внимание не только на стоимость, но и на необходимый набор характеристик. Например, среди наиболее востребованных ноутбуков нет моделей с SSD объемом более 512 ГБ: покупатели выбирают 512 ГБ вместо 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти вместо 32 ГБ. При этом 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ остаются минимальным комфортным уровнем. Для смартфонов важны объем памяти, экран, камера и аккумулятор, а для телевизоров — диагональ, разрешение и тип матрицы.

«При покупке техники важно заранее понимать, что именно входит в стоимость устройства и какие условия действуют после покупки. На официальном сайте магазина покупатель сразу видит информацию о гарантии, сервисном обслуживании и доступных программах лояльности — это упрощает сравнение разных вариантов», — отметили в «Ситилинке».

Пользователи обычно сравнивают от двух до четырех моделей перед покупкой на сайте бренда, а больше вариантов рассматривают редко. После сравнения значительная часть пользователей переходит к покупке в рамках той же сессии. Чаще всего пользователи сравнивают смартфоны, ноутбуки, телевизоры, мониторы и стиральные машины. При этом смартфоны лидируют именно по числу сравнений: разница между моделями в пределах 20–40 тыс. руб. не всегда очевидна без сопоставления характеристик. При выборе смартфона пользователи сравнивают цену, объем памяти, экран, камеру и аккумулятор, ноутбука — процессор, оперативную память, SSD, экран и наличие операционной системы, телевизора — диагональ, разрешение, тип матрицы, частоту обновления и Smart TV.

В зависимости от стоимости и срока использования техники различается и время, которое покупатели тратят на выбор. Наиболее тщательно сравнивают ноутбуки, смартфоны, телевизоры, стиральные машины и холодильники: пользователи изучают характеристики, возвращаются к карточкам товаров и сопоставляют несколько моделей. Наушники, чехлы, мыши и другие аксессуары чаще приобретают импульсивно или вместе с основной покупкой.

Различается спрос и по регионам. В Москве и Подмосковье выше доля покупок техники премиального сегмента — дорогих смартфонов, телевизоров большой диагонали и игровых ноутбуков. В других регионах чаще выбирают более доступные модели — ноутбуки Digma и Honor, смартфоны Xiaomi и Samsung A-серии, телевизоры TCL. Данные основаны на покупательском поведении в магазинах «Ситилинк», которые представлены более чем в 250 городах России.

Наиболее активными покупателями техники остаются россияне от 25 до 44 лет — они формируют основной спрос на ноутбуки, смартфоны и телевизоры. Покупатели старше 45 лет чаще выбирают крупную бытовую технику: холодильники, стиральные машины и сплит-системы. Среди аудитории 18–24 лет более востребованы наушники, смарт-часы и аксессуары.

Спрос на электронику и бытовую технику в 2026 г. в целом стабилизировался после турбулентного 2025 г. По данным «Ситилинка», резких изменений на рынке не наблюдается, однако покупатели внимательнее относятся к соотношению стоимости и характеристик и выбирают технику разных ценовых сегментов.