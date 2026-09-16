Mymeet.ai выпустила десктопное приложение для записи встреч с устройства пользователя

Платформа для повышения эффективности онлайн-встреч и звонков Mymeet.ai выпустила десктопное приложение для macOS и Windows. Новая версия программы позволяет пользователю напрямую записывать встречу с устройства и передавать запись в сервис Mymeet.ai – без необходимости приглашать на конференцию бота. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Приложение на компьютере дополняет уже существующие сценарии работы с Mymeet.ai. Раньше передать встречу на анализ можно было двумя способами: пригласить в конференцию бота или загрузить готовую запись в личный кабинет в браузере. Теперь появился третий вариант – запись встречи напрямую с устройства. Все три способа работают параллельно, поэтому пользователь или компания могут выбирать подходящий сценарий в зависимости от формата встречи и принятых внутри команды процессов. При этом в браузере по-прежнему работают личный кабинет Mymeet.ai, отчеты по встречам и ИИ-чат. На компьютер устанавливается только рекордер, который отвечает за запись звука и передачу файла в сервис для дальнейшей обработки.

Одной из функций десктопного приложения стал режим автозаписи, который пользователь включает самостоятельно. После его активации приложение может определять начало звонка, запускать запись, завершать ее после окончания разговора и передавать файл на обработку. В этом сценарии пользователю не нужно вручную запускать рекордер перед каждой встречей.

При этом автоматический режим сохраняет пользовательский контроль: автозапись можно отключить в любой удобный момент. В стандартном режиме приложение только предлагает начать запись, а финальное решение принимает человек. Кроме того, отсутствие привычного бота в конференции меняет технический способ получения записи, но не затрагивает принцип ее использования. Компании по-прежнему могут применять запись в соответствии со своими внутренними правилами и требованиями, действующими для рабочих коммуникаций.

Более того, во время конференции звук записывается на устройстве, поэтому возможность записи не зависит от того, поддерживает ли платформа видеосвязи подключение внешних сервисов. Голос пользователя поступает с микрофона компьютера, а голоса участников – из системного звука устройства, видеоряд при этом не записывается. Новое приложение работает с «Яндекс Телемостом», Zoom, Google Meet и другими платформами, а также с внутренними корпоративными системами связи, для которых у Mymeet.ai может не быть отдельной интеграции. Это позволяет использовать единый подход к анализу разных типов рабочих встреч – от звонков во внутреннем контуре до внеплановых встреч на сторонних сервисах – без необходимости менять привычную платформу коммуникации.

В новой десктопной версии меняется прежде всего способ доставки записи в Mymeet.ai: звук передается в сервис напрямую с компьютера, без промежуточного участника в конференции. После обработки пользователь получает тот же набор инструментов, что и при других способах загрузки встречи: транскрипт с разделением по спикерам, краткое содержание, зафиксированные решения и задачи, а также возможность работать с содержанием разговора через ИИ-чат.

«Для корпоративных пользователей одинаково важны как качество анализа встреч, так и то, насколько органично инструмент вписан в привычный рабочий процесс. В некоторых командах приглашение отдельного бота в конференцию создавало дополнительный шаг или не подходило под внутренние правила. Поэтому мы добавили альтернативный способ записи – напрямую с устройства пользователя. При этом мы сознательно сохранили управление записью на стороне человека: пользователь сам выбирает режим работы и может в любой момент отключить автозапись. Наша задача состоит в том, чтобы убрать лишние технические действия, а не исключить контроль над процессом», – отметил Федор Жилкин, CEO Mymeet.ai.

Приложение доступно всем пользователям Mymeet.ai без дополнительных ограничений по тарифам. Скачать его можно на странице mymeet.ai/ru/desktop и в личном кабинете в разделе «Десктоп приложение». Сейчас сервисом Mymeet.ai пользуются более 300 тыс. пользователей и 500 компаний.