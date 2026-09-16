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МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы

МТС сообщает об утверждении советом директоров новой дивидендной политики на 2027-2028 гг., направленной на более справедливое распределение результатов роста бизнеса МТС между акционерами и дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности компании. Первая выплата дивидендов на ее основе ожидается уже в январе 2027 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Совет директоров МТС на заседании 15 сентября 2026 г. утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую возврат капитала акционерам в размере до 20% показателя годовой OIBDA в течение 2027-2028 гг.

Новая дивидендная политика предполагает направление на выплату дивидендов 70% от совокупного возврата стоимости акционерам, что соответствует показателю до 14% OIBDA отчетного периода, оставшаяся доля (30%) направляется на обратный выкуп части акций МТС, находящихся в обращении. Минимальный целевой размер возврата стоимости акционерам в течение каждого календарного года действия политики составляет 70 млрд руб.

Согласно новой дивидендной политике, МТС планирует выплачивать дивиденды не реже трех раз в год, при этом первая выплата может быть осуществлена в январе 2027 г.

Совокупно в рамках дивидендной политики компания планирует осуществить шесть дивидендных платежей:

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МТС
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Выкуп акций, находящихся в обращении, в рамках обеспечения возврата капитала акционерам будет осуществляться на основании отдельного решения совета директоров МТС. МТС будет регулярно раскрывать информацию о приобретении собственных акций в рамках дивидендной политики в соответствии с требованиями законодательства и лучшими рыночными практиками.

«Текущая оценка акций МТС не в полной мере отражает потенциал компании и результаты ее бизнеса. Новая дивидендная политика призвана обеспечить акционерам более ощутимую долю в результатах роста компании и поддерживать привлекательную доходность инвестиций в акции МТС. Поэтому компания переходит от политики фиксированного дивиденда к выплатам, основанным на результатах бизнеса. Последние три года в непростых условиях высоких процентных ставок и охлаждения потребительской активности показатель OIBDA МТС рос в среднем на 9,3% в год, а последние пять кварталов динамика вышла на двухзначные темпы роста. Привязка возврата капитала к OIBDA и увеличение частоты выплат дивидендов до трех раз в год создадут эффективный механизм, который позволит акционерам МТС в полной мере участвовать в выдающихся результатах роста компании», – отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

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