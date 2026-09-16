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МТС расширила покрытие сети отечественными базовыми станциями в Ипатово

МТС установила дополнительное телеком-оборудование отечественного производства в городе Ипатово. Российские базовые станции «Иртея» заработали в южной части населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС значительно расширили и усилили покрытие в Ипатово в районе пожарной части, на территории промышленных и производственных объектов рядом, также в районе ж/д станции и вдоль железной дороги, проходящей через город. Базовые станции «Иртея» запущены на частотах с расширенным радиусом действия. Благодаря этому покрытие мобильного интернета заработало на территории местных спортивных объектов – мотодрома и аэродрома, которые находятся за пределами населенного пункта.

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Местные жители могут заметить более стабильное соединение в южной части города и за его границами. Это позволит им пользоваться привычными цифровыми сервисами в любой момент.

«Ипатово – важная точка на карте Ставрополья. Это самый северный город, он лежит на пути в Калмыкию и Астрахань, и многие путешественники здесь делают остановку для отдыха. Также в Ипатово развитая пищевая промышленность, а такому бизнесу важно иметь качественный сигнал для внедрения цифровых сервисов на производствах. До конца года мы запустим еще несколько комплектов оборудования для скоростного 4G на севере города, чем улучшим передачу данных для жителей частного сектора в этой части и закроем цифровые потребности пользователей на ближайшие несколько лет», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

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