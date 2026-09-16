Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС полностью покрыла связью Мстихино

МТС запустила новую базовую станцию в деревне Мстихино, расположенной в 10 километрах от Калуги. Благодаря установке нового телеком-оборудования мобильный интернет МТС на скорости до 185 Мбит/с появился территории всего населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мстихино воспринимается уже как часть Калуги, в населенном пункте развита социальная инфраструктура, дорога до областного центра занимает всего 15 минут. Теперь для жителей создан и цифровой комфорт: деревня полностью покрыта связью МТС. Технические специалисты установили оборудование на центральной улице, закрыв «белые пятна» на юге населенного пункта. Калужане могут пользоваться цифровыми сервисами и банковскими приложениями, работать и учиться онлайн из дома, пользоваться развлекательными платформами, например, онлайн-кинотеатрами.

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?
ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании? Цифровизация

Мобильная связь также покрывает участок федеральной трассы М3, что позволит пользоваться мобильными сервисами в пути от деревни до областного центра.

«Мы активно строим наши базовые станции на территориях, где раньше не было связи МТС. Поэтому данный населенный пункт был приоритетно включен в план развития нашей сети, ведь раньше только у половины деревни был высокоскоростной мобильный интернет. Теперь Мстихино полностью входит в зону покрытия, что актуально для деревни, ставшей уже пригородом Калуги: населенный пункт активно расширяется, строится школа, а вопрос с качественной связью мы закрыли», — сказала директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Цифровизация кредитования юридических лиц 2026

Контроль Telegram и «Макс», перехват «Одноклассников» и подбор чужих паролей. Как в ИТ устраивают охоту на своих

Вышла «Ред ВРМ Терминальная редакция 1.1»: что нового?

Россиян обманули. Разрекламированный запуск 5G в России оказался тестовым и очень ограниченным

Илья Сергеев, «Олимп»: Надо инвестировать не только в ИИ-решения, но и в навыки работы с генеративными инструментами

Нанесен удар по офису крупнейшего сотового оператора Украины

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще