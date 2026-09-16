Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Московская биржа запускает вечные фьючерсы на индексы криптовалют

22 сентября 2026 г. Московская биржа начинает торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на индексы МосБиржи биткоина, эфира, соланы, рипла и трона. Новые контракты доступны только квалифицированным инвесторам. Об этом CNews сообщил представитель Московской биржи.

Вечные фьючерсы предлагают удобный механизм участия в движении цен цифровых валют и в сочетании с надежной торгово-расчетной инфраструктурой создают дополнительные возможности диверсификации для профессиональных участников рынка и их клиентов на рынке криптоактивов. Новые инструменты расчетные и не предполагают поставки базового актива.

Мария Патрикеева, управляющий директор рынка деривативов Московской биржи, сказала: «Запуск вечных фьючерсов на цифровые валюты — важный этап развития российского срочного рынка. Мы видим высокий запрос со стороны инвесторов на работу с производными финансовыми инструментами на цифровые активы. Принципиально важно предоставить доступ к таким инструментам в рамках российского правового поля: инфраструктура Московской биржи гарантирует надежность расчетов, прозрачность ценообразования и защиту прав всех участников торгов. С момента запуска первых фьючерсов на цифровые активы летом прошлого года уже более 72 тыс. квалифицированных инвесторов совершили сделки с этими контрактами на Московской бирже, а их общий объем операций превысил 600 млрд руб.».

Краткие параметры новых вечных фьючерсов (код контракта и базовый актив): BTCUSDF – индекс МосБиржи биткоина (MOEXBTC); ETHUSDF – индекс МосБиржи эфира (MOEXETH); SOLUSDF – индекс МосБиржи соланы (MOEXSOL); XRPUSDF – индекс МосБиржи рипла (MOEXXRP); TRXUSDF – индекс МосБиржи трона (MOEXTRX).

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Котировка контрактов – в долларах США как значение соответствующего индекса, расчеты – в российских рублях. Расчет фандинга по новым контрактам будет производиться согласно спецификации. Параметры K1 и K2 для расчета фандинга равны 0% и 0,35% соответственно.

Новые инструменты дополнят существующую линейку вечных фьючерсов, которая на сегодня включает 31 контракт на валютные пары, индексы Мосбиржи и Индекс гособлигаций, драгоценные металлы, а также российские и иностранные ценные бумаги.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket опубликовал рейтинг российских альтернатив Zabbix

Продан завод оптоволоконных кабелей, построенный в США россиянами

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Разработчики заработали 2 миллиарда на продаже импортозамещенного ПО

Илья Сергеев, «Олимп»: Надо инвестировать не только в ИИ-решения, но и в навыки работы с генеративными инструментами

Создатели ИИ Claude в последний момент отказались от покупки революционной технологии, снижающей цену обучения нейросетей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще