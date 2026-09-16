«Корпорация Робототехники» формирует дивизион складской роботизации и логистики на базе Группы компаний «Фотомеханика»

АО «Корпорация Робототехники» приобрела 51% доли в группе компаний «Фотомеханика». В периметр сделки вошли несколько компаний Группы, которые формируют единый производственный и R&D-контур. «Корпорация Робототехники» в том числе инвестирует в развитие конструкторского направления «Фотомеханики»: речь идет о новых моделях конвейерного, сортировочного и роботизированного оборудования и о развитии собственного программного обеспечения для управления им. Компания получает доступ к инженерным и производственным компетенциям всей группы. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации Робототехники».

«Фотомеханика» работает на рынке более 15 лет. В компании более 200 сотрудников, собственная площадка в Санкт-Петербурге площадью более 3,5 тыс. кв. м объединяет центр разработки, производство, склад. Продуктовая линейка включает конвейерные и сортировочные системы, гибкие системы автоматизации, складских роботов и шаттловые системы, а также собственное программное обеспечение для управления оборудованием. Часть решений внесена в реестр отечественной промышленной продукции по 719-му постановлению Правительства России, компании Группы входят в реестр ИТ-компаний и в число резидентов Сколково. На счету «Фотомеханики» более 100 крупных проектов автоматизации для складов, ритейла, FMCG, дистрибьюторов, аэропортов и прочее.

Вхождение в контур Корпорации дает «Фотомеханике» ресурсы для роста: инжиниринг полного цикла, структурирование финансирования проектов, сервисную инфраструктуру и выход на клиентов Корпорации в промышленности. Продуктовая линейка «Корпорации» расширяется более чем на 30 моделей оборудования, а в Санкт-Петербурге появляется собственная производственная и инженерная площадка. Благодаря консолидации компетенций Заказчик получает автоматизацию склада или распределительного центра одним контрактом – от обследования площадки до поддержки работающей системы.

«Складская логистика – одна из самых быстрорастущих областей применения роботов: от распределительных центров ритейла до сортировочных узлов маркетплейсов и площадок логистических операторов. «Корпорация» давно готовилась к выходу в этот сегмент и рассматривала несколько компаний. Выбор в пользу «Фотомеханики» определили наличие собственной производственной базы, сильная команда и устойчивые финансовые показатели: пятнадцать лет на рынке, более ста реализованных проектов, один из сильнейших конструкторских департаментов и R&D-центр и выстроенная высококачественная сервисная служба. В контуре «Корпорации» компания получает ресурс для реализации проектов большего масштаба, развития производственной базы и продуктового портфеля. Наша задача – за ближайший год сделать «Фотомеханику» безусловным лидером складской автоматизации и роботизации в России и СНГ», – сказал Александр Алексеев, генеральный директор «Корпорации Робототехники».

«Мы пятнадцать лет создаем комплексные решения и программное обеспечение для автоматизации склада, и все это время развивались собственными силами – от первых конвейерно-сортировочных проектов до масштабных комплексов с шаттловыми системами и роботами, которые сегодня работают на площадках крупнейших представителей ритейла, 3PL операторов и дистрибьюторов. Стратегическое партнерство с Корпорацией Робототехники – новый этап развития нашей компании: мы сохраняем команду, продуктовую линейку и площадку в Петербурге, но получаем доступ к новым ресурсам и рынкам, на выстраивание которых внутри одной компании ушли бы годы. Коллаборация расширяет и сам масштаб задач, которые мы можем брать: теперь мы способны не просто управлять проектами автоматизации под ключ и заниматься собственным R&D, но и заходить в инфраструктурные проекты федерального масштаба, где помимо технологий автоматизации есть многоэтапная экономика, строительство, финансы, IT и другие направления. Рынок роботизации в России растёт быстрее большинства других сегментов, а спрос всё заметнее смещается в сторону российских решений – у нас теперь есть все ресурсы, чтобы отвечать на этот спрос быстрее и предлагать более широкую линейку», – сказал Сергей Ле-Захаров, генеральный директор «Фотомеханики».

Складская и логистическая робототехника – крупнейший сегмент рынка роботов. На него приходится около половины мировых поставок. В России направление растет быстрее остальных. Спрос смещается в сторону российских решений – сказываются сложности с поставками и обслуживанием зарубежного оборудования и требования по локализации для получения господдержки.