Ключевые обновления системы Multifactor

Компания «Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, сообщает о выпуске ключевых обновлений системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и др. Это инструмент для 2FA-аутентификации пользователей при доступе к любым корпоративным ресурсам с поддержкой технологии единого входа (SSO). Решение включено в реестр российского ПО под № 7046, имеет сертификат ФСТЭК № 5039.

В последней версии добавлены: кастомизированная ролевая модель для администраторов, ограничение количества устройств для аутентификации, настройка текста СМС‑сообщений, уведомления пользователей об изменениях в конфигурации 2FA, интеграция Kerberos в портал самообслуживания.

Гибкие ролевые модели для администраторов

Внедрена настраиваемая система ролей для администраторов внутри личного кабинета. Теперь можно выдать сотруднику доступ только к нужному разделу, например, только к просмотру раздела «Доступы» без права менять настройки ресурсов. Это позволяет реализовать принцип минимально необходимых привилегий.

Лимит устройств для каждого пользователя

Добавлена возможность задавать лимит на число устройств (смартфонов или токенов), которые один пользователь может использовать для входа. Функция предотвращает создание избыточного количества точек доступа к учетной записи и снижает риски при утере или краже личных устройств.

Кастомизация СМС-уведомлений

Администраторы получили возможность изменять содержимое СМС, отправляемых пользователям. Это позволяет адаптировать сообщения под корпоративные требования, добавить фирменный стиль, необходимые инструкции или служебную информацию, сохраняя при этом привычный сценарий двухфакторной аутентификации и повышая узнаваемость коммуникации.

Уведомления об изменениях в 2FA

Реализованы уведомления пользователя об изменениях в настройках двухфакторной аутентификации. Если администратор подключил или отключил токен, пользователь получает оповещение на почту или в интерфейсе. Это повышает прозрачность: при действиях с аутентификатором 2FA со стороны третьих лиц владелец учетной записи узнает об этом сразу и может среагировать.

Вход по Kerberos на портал самообслуживания

Проведен анализ и реализована интеграция Kerberos в портал самообслуживания. Теперь в него можно заходить не только по логину и паролю, но и по Kerberos‑тикету. Это упрощает вход для пользователей в доменной инфраструктуре, снижает нагрузку на службу поддержки и уменьшает риски, связанные с передачей и хранением паролей.

«Обновления направлены на повышение безопасности, гибкости администрирования и прозрачности процессов аутентификации. Новые функции закрывают важные запросы заказчиков на гибкое администрирование, контроль доступа и прозрачность изменений. Мы продолжаем развивать Multifactor с учетом требований российских компаний и актуальных угроз информационной безопасности», — сказал Иван Демкин, руководитель продукта Multifactor, компания «Мультифактор».