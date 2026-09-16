Каждый второй россиянин делал покупку с помощью искусственного интеллекта

Спросить совета у нейросети перед каким-то важным решением стало для россиян такой же привычкой, как почитать отзывы или сравнить цены в разных магазинах. Ювелирный бренд Sokolov узнал, как часто россияне советуются с искусственным интеллектом при выборе покупок и подарков, и выяснил, какие решения они готовы ему доверить, а какие все еще предпочитают принимать сами. Об этом CNews сообщили представители Sokolov.

Опыт использования ИИ есть практически у всех: 30% пользуются им ежедневно, еще 30% несколько раз в неделю, и лишь 16% ограничились разовой пробой. Самым популярным инструментом остается ChatGPT, им пользуются 70% опрошенных, следом идут голосовые помощники вроде «Алисы», «Маруси» и Siri (61%) и YandexGPT (45%). При этом ИИ давно вышел за рамки простого чат-бота: 48% респондентов уже несколько раз обращались к нему при выборе конкретных товаров или услуг, а еще 25% делают это регулярно.

Чаще всего с помощью ИИ выбирают электронику и бытовую технику (58%), а вот подарки для близких оказались на втором месте, их выбирали или планировали с помощью нейросети 46% опрошенных. Для сравнения, одежду и обувь так подбирали 43%, косметику 39%, а украшения только 24%. Главные плюсы, которые респонденты видят в ИИ, вполне рациональные: он сравнивает товары и характеристики (58%), предлагает подходящие варианты (49%) и помогает найти более выгодную цену (43%).

Доверие к рекомендациям ИИ напрямую зависит от того, насколько личным кажется выбор. Больше всего россияне полагаются на нейросеть, когда нужно сравнить товары (54%), а вот украшения и аксессуары под свою внешность или фигуру ИИ доверили бы подбирать всего 18%. Похожая картина и с подарками для партнера: выбирать для него что-либо с помощью ИИ готовы 55% опрошенных, но полностью доверить нейросети выбор украшения решились бы только 7%. Еще 35% использовали бы ИИ лишь для поиска идей, а итоговое решение оставили бы за собой. 13% респондентов вовсе считают украшение слишком личным подарком, чтобы поручать его выбор алгоритму.

Тем, кто все же советуется с ИИ, рассказать ему о партнере не жалко почти ничего. Интересами и увлечениями поделились бы 73% респондентов, бюджетом на подарок 63%, поводом 60%, а возрастом и стилем в одежде по 57%. По итогам таких рекомендаций чаще всего выбирают гаджеты и технику (49%), билеты на мероприятия (43%) и сертификаты на впечатления (37%), а украшение по совету ИИ купили бы 27% опрошенных.

При этом сама идея подарка, подобранного нейросетью, россиян не смущает. Положительно к такому подарку отнеслись бы чуть больше половины (56%) опрошенных, еще 27% отнеслись бы к этому спокойно, как к обычному инструменту вроде поиска в интернете. И только 17% считают, что помощь ИИ делает подарок менее личным.