ГК Softline, НовГУ и «Перспективный мониторинг» открыли Центр киберучений Ampire

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, совместно с Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого (НовГУ) и «Перспективным мониторингом» открыла Центр киберучений Ampire. Церемония состоялась на площадке НовГУ ИНТЦ «Валдай». Об этом CNews сообщили представители Softline.

На базе киберполигона Ampire проводится практическая подготовка студентов и специалистов: участники отрабатывают обнаружение, анализ и устранение последствий компьютерных атак в условиях, приближенных к реальным. Теперь для занятий создано полноценное учебное пространство на площадке Центра подготовки кадров в сфере информационных технологий «Школа 21», в компьютерном классе почти на 200 мест.

В открытии площадки приняли участие проректор по научной работе и инновациям НовГУ Константин Харламов, заместитель министра цифрового развития Новгородской области Владимир Карпунин, директор Политехнического института НовГУ Владимир Шульцев, руководитель направления развития проектов по построению центров киберучений компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline) Ольга Славинская, а также представители ГК «ИнфоТеКС», «Школа 21» и других партнеров.

Программа мероприятия включала в себя презентацию лаборатории, демонстрацию одного из сценариев на киберполигоне Ampire на базе PostgreSQL, интерактив по противодействию фишингу на модуле Ampire Junior. Участники разбирали примеры фишинговых сообщений и в интерактивном формате учились выявлять признаки мошеннических рассылок.

«Киберполигон мы используем при обучении студентов Политехнического колледжа, направления «Сетевое и системное администрирование». А также в Политехническом институте, для направлений «Радиоэлектроника» и «Информатика и вычислительная техника». В этом году на последнем направлении открывается профиль «Безопасность информационных систем», куда набрали уже более 30 человек. Киберполигон позволяет во время обучения отработать на практике многие процессы, с которыми студенты столкнутся, когда выйдут на работу. Применять его можно в разных учебных дисциплинах, так как он позволяет решать самые разнообразные задачи», – сказала Лариса Цымбалюк, старший преподаватель кафедры информационных технологий и систем НовГУ.

«Сегодня практическая подготовка специалистов по информационной безопасности должна быть не отдельным элементом образовательной программы, а частью непрерывной системы подготовки - от первых шагов в профессии до повышения квалификации действующих специалистов. Киберполигон дает возможность выстроить такую систему: безопасно моделировать реальные сценарии атак, отрабатывать командное взаимодействие и проверять навыки в условиях, максимально приближенных к рабочим. Киберполигон Ampire используется более чем в 40 учебных заведениях, включая организации среднего профессионального образования. Одиннадцать вузов развивают на его базе полноценные центры киберучений», – отметил Иван Бугай, руководитель направления по работе с ключевыми заказчиками «Перспективного мониторинга».

«Данный проект имеет региональное значение и реализован в соответствии со стратегией ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей, а также в рамках национальной программы «Цифровая экономика». На базе программно-аппаратного комплекса Ampire от российского вендора «Перспективный мониторинг» мы запустили уже несколько Центров киберучений в разных регионах. По итогам данного проекта университет получил лабораторию для отработки студентами колледжа и вуза навыков мониторинга и реагирования на киберинциденты. Навыки, формируемые в процессе обучения на Ampire, представляют для ИБ-специалистов (SOC-аналитиков, инженеров по реагированию) ключевые компетенции. Они необходимы для своевременного обнаружения и устранения угроз в ИТ-инфраструктуре предприятий региона», – сказала Ольга Славинская, руководитель направления развития проектов по построению центров киберучений компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).