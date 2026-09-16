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DLP-система «Кибер Протего» получила сертификат соответствия требованиям безопасности в Белоруссии

Компания «Киберпротект» сообщает о получении сертификата соответствия техническому регламенту Белоруссии ТР 2013/027/BY для программного комплекса «Кибер Протего». Сертификат подтверждает, что продукт отвечает требованиям информационной безопасности и может использоваться в информационных системах государственных предприятий. Получение документа открывает возможность для реализации DLP-системы на территории Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Программный комплекс успешно прошел необходимые испытания и признан соответствующим национальным стандартам защиты информации. Сертификат № BY/112 02.02. ТР027 036.01 02889 выдан Оперативно-аналитическим центром при Президенте Белоруссии (ОАЦ) — государственным органом системы обеспечения национальной безопасности.

«Кибер Протего» — решение для предотвращения утечки данных с корпоративных компьютеров, серверов и из виртуальных сред, мониторинга операций передачи конфиденциальных данных и обнаружения нарушения политики их хранения.

«Сертификация ОАЦ расширяет возможности компании «Киберпротект» по работе с государственными и коммерческими заказчиками Беларуси, которые получат возможность эффективно решать задачи предотвращения утечки информации, мониторинга операций передачи конфиденциальных данных и обнаружения нарушений политики их хранения при помощи современного надежного ПО», — сказала Ирина Максимова, директор офиса компании «Киберпротект» в Белоруссии.

Ранее сертификат соответствия техническому регламенту ТР 2013/027/BY и требованиям безопасности в Белоруссии получила система резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап».

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