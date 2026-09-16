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«Диасофт» добавил ИИ-функции и интеграцию с «1С» в «Каталог метаданных»

Компания «Диасофт» расширила функциональность продукта «Каталог метаданных», входящего в состав решения «Фабрика данных» (Digital Q.DataFactory). В обновленной версии появились автоматическое заполнение бизнес-глоссария с помощью ИИ, интеграция с информационными базами «1С», сквозная цепочка происхождения данных для отчетов «Генератора отчетов BIRT», а также возможность формировать SQL-запросы на естественном языке. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Автозаполнение бизнес-глоссария

Одно из ключевых изменений – интеграция «Каталога метаданных» с ИИ-агентом. Система использует структуру схемы базы данных и контекст метаданных для автоматического формирования определений бизнес-терминов, их описаний и связей с другими терминами и объектами данных. По оценке «Диасофт», такой подход позволяет сократить трудозатраты на заполнение бизнес-глоссария на 60-70%.

Интеграция с информационными базами «»

Еще одно нововведение – специализированный коннектор к информационным базам «1С». Он автоматически извлекает сведения об объектах, таблицах, связях и примерах данных, после чего загружает их в каталог с автоматическим установлением происхождения данных (lineage). Поддерживаются разовое сканирование и регулярная синхронизация по расписанию с фиксацией изменений. Это позволяет прослеживать происхождение данных от «1С» до аналитических хранилищ и отчетности, что сокращает время аналитиков на изучение структуры баз «1С» и снижает зависимость от конкретных разработчиков.

Сквозная цепочка происхождения данных для отчетов «Генератора отчетов BIRT»

ИТ-специалисты «Диасофт» также интегрировали «Каталог метаданных» с инструментом построения отчетности «Генератора отчетов BIRT». Продукт получает информацию об отчетах и используемых в них наборах данных и строит цепочку прохождения данных от исходных таблиц через промежуточные слои до конечного отчета. Такой механизм может использоваться для анализа влияния изменений в структуре данных на отчетность и при регрессионном тестировании.

Формирование SQL-запросов на естественном языке

Отдельное направление развития «Каталога метаданных» связано с использованием генеративного ИИ. Для этого реализован MCP-сервер, который предоставляет ИИ-агентам, созданных на платформе Digital Q.Agents, доступ к метаданным каталога – структуре таблиц и полей, бизнес-терминам, связям и статистике из каталога.

На основе этого контекста ИИ-агент может преобразовать запрос пользователя на естественном языке в SQL-запрос. Результаты также могут использоваться для формирования дашбордов в Digital Q.Sensor BI с настройкой визуализаций, группировок и фильтров. Таким образом, часть задач по работе с корпоративными данными можно выполнять без самостоятельного написания SQL-кода.

Другие технологические возможности «Каталога метаданных»

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«Каталог метаданных» интегрирован с решениями экосистемы Digital Q, включая Digital Q.DataFlows, Digital Q.Sensor BI, Digital Q.Security, Digital Q.BPM и Digital Q.DataBase. Продукт реализован в микросервисной архитектуре и импортонезависимом технологическом стеке, что обеспечивает высокую масштабируемость, надежность, отказоустойчивость и легкость интеграции в современные цифровые экосистемы.

«Решение учитывает требования российского законодательства, включая 152-ФЗ, поддерживает аудит и интеграцию с Digital Q.Security. Для российских заказчиков также важны полная локализация продукта и наличие вендорской поддержки. Дополняют эти возможности инструменты управления пользовательскими заявками и свойствами, а также экспорт и импорт метаданных. В совокупности это позволяет использовать «Каталог метаданных» не как изолированный инструмент, а как полноценный элемент корпоративной системы управления данными», – отметил Илья Шуйков, руководитель продукта «Фабрика данных» компании «Диасофт».

Продукт уже используется клиентами «Диасофт». Новая функциональность предназначена для расширения возможностей действующих внедрений.

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