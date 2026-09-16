«Детский мир» ввел должность директора по внедрению искусственного интеллекта

ГК «Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, объявила о создании новой позиции в компании — директора по внедрению искусственного интеллекта. В данной роли к команде присоединился Павел Латвенас, ранее отвечавший за применение ИИ-решений в бизнес-процессах «Яндекса».

Директор по внедрению искусственного интеллекта будет отвечать за оптимизацию бизнес-процессов с помощью ИИ-решений, персонализацию клиентского опыта, поиск возможностей применения больших моделей и технологий компьютерного зрения, а также адаптацию технологической платформы «Детского мира» под новые вызовы.

Отдельным направлением работы станет развитие внутреннего ИИ-сообщества «Детского мира» — площадки для обучения, обмена опытом и распространения знаний об искусственном интеллекте внутри компании.

«Моя задача — сделать так, чтобы искусственный интеллект был не просто технологическим инструментом, а частью конкретных бизнес-процессов и помогал компании достигать измеримого результата. Поэтому начинать будем с понимания реальных потребностей бизнеса: где технологии могут повысить эффективность, сократить затраты или улучшить качество работы.», — отметил директор по внедрению искусственного интеллекта ГК «Детский мир» Павел Латвенас.

На первом этапе команда проведет аудит внутренних процессов, соберет портфель инициатив для внедрения там, где ИИ-технологии будут ускорять процессы и увеличивать качество работы сотрудников. В перспективе «Детский мир» хочет перевести сотрудников из транзакционной работы, чтобы люди больше фокусировались на творческих и экспертных задачах, а не на рутине.

Павел Латвенас имеет более семи лет опыта в ИТ, автоматизации и управлении командами. Последние два года он работал с различными юнитами «Яндекса», где была необходима помощь в работе с UGC или контентом карточек товаров. В числе реализованных проектов: модерация UGC, работа с маркетплейсом и товарной вертикалью, модерация и тестирование игр.

До «Яндекса» Павел более четырех лет работал в «Уральском банке реконструкции и развития», где развивал направление автоматизации бизнес-процессов. Он реализовал проекты по автоматизации процессов в ипотеке, депозитах, контакт-центре, документообороте и бэк-офисе, высвободив ресурс, эквивалентный десяткам FTE. Также Павел занимался развитием команды и совершенствованием процессов автоматизации.