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Cyberbird и крупный сетевой ритейлер оценили влияние инструментов лояльности на использование финансовых сервисов

Финтех-группа Cyberbird, объединяющая сервисы альтернативного онлайн-кредитования «Привет, Сосед!», Finters и «Пробаланс», с помощью бонусной мотивации повысила конверсию выдач микрозаймов. Пользователи, которые приняли участие в акции, на 2 процентных пункта чаще переходили от подачи заявки к получению средств. Об этом CNews сообщили представители Cyberbird.

Главной целью проекта «Привет, Сосед!» было выяснить, влияет ли бонусная мотивация на прохождение клиентами основных этапов оформления займа и помогает ли увеличить конверсию заявок в выдачу. Партнером акции стал крупный сетевой ритейлер.

Для получения объективных оценок команда Cyberbird применила метод A/B-тестирования, разделив весь входящий трафик новых пользователей на две группы — тестовую и контрольную. При посещении сайта «Привет, Сосед!» тестовой группе показывался баннер, который предлагал заемщикам принять участие в акции. Для этого им было необходимо зарегистрироваться и оставить заявку на займ. После выдачи средств клиенты получали специальный код для активации баллов от партнера.

«В этом пилоте мы использовали элементы геймификации, чтобы сделать прохождение клиентского пути более мотивирующим для новых пользователей. Вознаграждение в виде баллов стимулировало клиентов последовательно проходить основные этапы и завершить оформление займа. Первые результаты акции показали положительный эффект — в тестовой группе пользователи чаще завершали оформление займа», — сказала руководитель направления CRM-маркетинга и лояльности Cyberbird Fintech Group Александра Волкова.

По итогам первого месяца конверсия заявок на выдачу в тестовой группе превысила показатель контрольной группы на 2 процентных пункта.

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«Партнерские проекты позволяют объединять экспертизу разных компаний и создавать дополнительные точки касания с целевой аудиторией. Для Cyberbird такие коллаборации — это прежде всего возможность протестировать новые маркетинговые инструменты и оценить их эффективность. Мы впервые проводили подобную акцию, поэтому особенно ценным было не только реализовать механику, но и получить конкретные цифры», — сказала директор по маркетингу Cyberbird Fintech Group Ульяна Демченко.

Результаты пилотного проекта подтвердили потенциал подобной акции для повышения конверсии на ключевом этапе клиентского пути. В дальнейшем Cyberbird планирует масштабировать полученный опыт и тестировать бонусные механики, адаптируя их к различным этапам воронки.


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