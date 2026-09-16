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Бренд Vitek представляет новую категорию товаров для кухни — посуду для приготовления

Vitek, бренд бытовой техники, расширяет кухонную экосистему и запускает новую товарную категорию: посуду для приготовления. На сегодня в ассортимент вошли пять серий: «Вкус жизни», «Режим вкусно», «Вайб», «Секретный ингредиент» и «Вдохновение». Названия серий задают настроение, а яркая упаковка превращает посуду в готовую идею для подарка. Уже доступны к заказу наборы кастрюль и чайники из нержавеющей стали, в будущем каталог пополнится новыми позициями. Об этом CNews сообщили представители Vitek.

Новая посуда Vitek создана для ежедневного использования и сочетает практичные характеристики с современным дизайном. Модели выполнены из нержавеющей стали, а тройное капсульное дно позволяет использовать их на всех типах плит, включая индукционные.

Пять серий позволяют выбрать посуду в соответствии с индивидуальными предпочтениями и стилем кухни. В стартовое предложение вошли наборы кастрюль разных конфигураций и чайники — все необходимое для ежедневного использования.

«Теперь в Vitek есть посуда для приготовления — и это не просто расширение ассортимента, а формирование новой культуры домашней кухни. Новинки органично дополняют широкий ассортимент бренда — вместе они создают экосистему для готовки. Мы хотим, чтобы Vitek был рядом с человеком не только в момент, когда он включает технику, а на протяжении всего процесса приготовления», — сказала Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер Vitek.

Скоро в продаже появятся сковороды с антипригарным покрытием, ножи и другие необходимые предметы кухонной утвари. Каталог регулярно обновляется, открывая новые возможности для обустройства кухни и комфортной готовки.

Vitek продолжает развивать экосистему товаров для дома, предлагая покупателям не только технику, но и посуду для приготовления. Новинки уже доступны для заказа на маркетплейсах и в магазинах партнеров.


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