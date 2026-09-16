«Авито Работа» и «Авито Услуги»: россияне стали чаще интересоваться изучением и преподаванием иностранных языков

Эксперты «Авито Работы» проанализировали, как изменился интерес соискателей к вакансиям преподавателей иностранных языков в сегменте дополнительного образования, и каковы зарплатные предложения для специалистов. А в «Авито Услугах» подсчитали, изучением каких языков россияне стали интересоваться чаще. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Работы» за восемь месяцев 2026 г., интерес соискателей к вакансиям преподавателей иностранных языков заметно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активно кандидаты рассматривали позиции преподавателей немецкого языка — число откликов на вакансии увеличилось на 60%. На 52% чаще соискатели стали интересоваться предложениями для педагогов английского языка. Интерес к преподаванию испанского вырос на 43%, а китайского — на 26%.

Лидером по уровню зарплатных предложений в вакансиях стали преподаватели французского и испанского языков — им в среднем предлагали от 60 до 100 тыс. руб/мес. Преподаватели китайского и немецкого языков могли рассчитывать на доход от 60 до 90 тыс. руб/мес и от 55 до 90 тыс. руб/мес соответственно. Замыкают рейтинг преподаватели английского языка с зарплатными предложениями от 50 до 80 тыс. руб/мес.

Важно учитывать, что приведенные зарплатные предложения являются диапазонами, указанными в вакансиях на платформе. Фактический уровень дохода зависит от формата работы (онлайн или офлайн), графика и количества отработанных часов, уровня владения языком, педагогического опыта, региона трудоустройства, а также от типа работодателя (языковые школы, частные лица, корпоративные заказчики).

Интерес к иностранным языкам подтверждается не только ростом числа вакансий, но и возросшим интересом среди обучающихся услугам языкового допобразования. По данным «Авито Услуг», в августе 2026 г. спрос на изучение немецкого языка с репетитором для рабочих задач вырос на 35% по сравнению с июлем, английского — на 28%, а китайского — на 19%. При этом средняя стоимость услуг специалистов по обучению языкам для работы в августе составляла около 1,2 тыс. руб.

«Владение иностранным языком перестало быть факультативным навыком и сегодня эта компетенция — одна из важнейших для успешной конкуренции на рынке труда. Согласно исследованию «Авито», каждый пятый работающий россиянин (20%) рассматривает изучение иностранных языков как приоритетное направление для профессионального развития. При росте спроса на услуги дополнительного образования в этой сфере мы отмечаем растущий интерес со стороны самих педагогов-лингвистов. И несмотря на то, что основная доля вакансий на платформе адресована преподавателям английского, увеличивается соискательская активность и по другим языковым дисциплинам», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».