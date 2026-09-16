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«Авито Работа» и «Авито Путешествия»: россияне планируют потратить на осеннюю поездку в среднем 56 540 рублей на человека

42% работающих россиян планируют поехать отдыхать этой осенью или рассматривают варианты поездки. Таковы результаты опроса «Авито Работы» и «Авито Путешествий», проведенного в сентябре 2026 г. среди более 7 тыс. работающих россиян. Чаще всего осенними поездками интересовались специалисты из ИT, digital, маркетинга и коммуникаций (54%), а также офисные и административные сотрудники (46%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди тех, кто планирует путешествие этой осенью, 37% выбирают отдых на природе, 29% — экскурсионные и культурные поездки. Пляжный отдых предпочитают 24% опрошенных, столько же планируют провести время в санаториях, домах отдыха или оздоровительных турах. Культурно-событийный отдых интересен 16% респондентов, экологические маршруты и треккинг — 10%, гастрономический и винный туризм — 10%, активный спорт — 9%, горнолыжные курорты — 5%.

При этом формат отдыха заметно меняется от поколения к поколению. Молодежь 18–24 лет чаще выбирает активные и событийные форматы: фестивали, выставки и концерты интересны 21% из них (против 16% в среднем). У старшего поколения, в свою очередь, в приоритете спокойный восстановительный отдых — санатории и оздоровительные туры выбирают 40% опрошенных в возрасте 65+ против 24% в среднем.

Самыми привлекательными направлениями для осенних поездок стали Кавказские Минеральные Воды (23%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (19%) и Карелия (18%). В числе других популярных вариантов — Москва и Московская область (12%), Казань (12%), Калининградская область (11%), Карачаево-Черкесия (10%), Северная Осетия (8%), Камчатка (7%), Бурятия и Иркутская область — Байкал (7%), Сахалин (5%) и Мурманская область (4%).

Что касается размещения, работающие россияне чаще всего предпочитают отели и гостиницы (37%), санатории, дома отдыха и турбазы (27%), а также посуточные квартиры и апартаменты (27%). Чуть реже россияне выбирают гостевые дома (23%), дачи или загородные дома (19%), проживание у друзей или родственников (15%), а также палатки, кемпинг или глэмпинг (11%).

На всю осеннюю поездку россияне в среднем планируют потратить 56,54 тыс. руб. на человека. При этом 22% респондентов закладывают до 20 тыс. руб., еще 23% — от 20 до 40 тыс. руб. Бюджет от 40 до 70 тыс. руб. планируют выделить 20% опрошенных, от 70 до 100 тыс. руб. — 14%.

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Чаще всего россияне закладывают на осенние поездки 4–7 дней (38%). Еще 28% планируют поездку на 8–14 дней, 18% — до 3 дней, 8% — на 15–21 день, 4% — более чем на 21 день. В среднем респонденты планируют провести в осеннем путешествии 8 дней.

«Мы видим, что молодые россияне готовы тратить на осенние поездки больше времени и денег, чем представители других возрастных групп. Молодежь 18–24 лет готова потратить на путешествие в среднем 60,27 тыс. руб. на человека и провести в поездке около 10 дней, а опрошенные 25–34 лет планируют потратить на поездку в среднем 59,18 тыс. руб. на человека и поехать на 9 дней. Это может говорить о том, что для молодежи путешествия становятся важной частью экономики впечатлений: они готовы выделять больше времени и ресурсов не только на сам отдых, но и на новые впечатления, эмоции и опыт, которые получают во время поездок», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

«Осенью люди все чаще едут не за пляжем, а за атмосферой — красками леса, тишиной и возможностью пожить в другом ритме несколько дней. Неслучайно на первый план выходят природные и экскурсионные форматы: они позволяют без спешки исследовать новое место. Под такой отдых хорошо подходит дом или квартира, где можно готовить самому, никуда не спешить и не подстраиваться под чужое расписание. Поэтому в направлениях вроде Карелии, Ленинградской области или Кавказских Минеральных Вод гости все чаще выбирают посуточное жилье. При этом маршруты становятся разнообразнее: кто-то едет за спокойной природой, а кто-то выбирает активность — экологические тропы, треккинг или гастрономические поездки, и жилье под каждый из этих сценариев требуется свое», — сказал Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей в «Авито Путешествиях».

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