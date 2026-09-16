«Авито Подработка» и «Авито Услуги»: в Ленинградской области интерес к подработке грузчиком вырос на 130%

Эксперты «Авито Подработки» и «Авито Услуг» проанализировали динамику интереса исполнителей к подработке грузчиками в 2026 г. и сравнили показатели с аналогичными периодами 2025 г. В январе-августе этого года лидером по росту числа откликов стала Ленинградская область: их количество увеличилось на 130% год к году. Среднее предлагаемое вознаграждение для грузчиков по России составило 5,47 тыс. руб. за смену. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ, где исполнители стали откликаться на подработку грузчиками на 39% чаще, чем годом ранее. В среднем исполнителям в ХМАО предлагали 5,47 тыс. руб. за смену. На третьей строчке Краснодарский край — здесь специалисты стали интересоваться подработкой на этой позиции на 37% активнее, а среднее вознаграждение — 5,47 тыс. руб. за смену.

На четвертом месте — Республика Татарстан: интерес исполнителей к подработке грузчиками увеличился на 23%, среднее вознаграждение составило 5,47 тыс. руб. за смену. Замыкает топ-5 Республика Башкортостан, где число откликов выросло на 20%, а средняя предлагаемая ставка за смену достигла 5,47 тыс. руб.

При этом рост интереса к профессии сопровождается увеличением спроса на услуги грузчиков. Так, аналитики «Авито Услуги» подсчитали, что за последние полгода он вырос на 18%. При этом стоимость услуг значительно не изменилась: рост цен составил менее 3%.

В частности, за последние полгода спрос на ночную работу грузчиков увеличился на 22%. Еще заметнее вырос интерес к подъему вещей на этаж без лифта — на 26% за полгода. На 20% чаще стали искать специалистов для переноса крупных музыкальных инструментов, а спрос на перемещение промышленного оборудования увеличился на 23%. Таким образом, грузчики все чаще нужны не только для стандартных переездов и погрузки, но и для более сложных или специфических задач.

«Сегодня услуги грузчиков все чаще востребованы там, где особенно важны опыт, аккуратность и физическая подготовка. Рост спроса на ночные работы, подъемы без лифта и перемещение крупного оборудования показывает, что россияне готовы делегировать специалистам не только переезды, но и более специфичные задачи», – сказала Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги», «Авито Услуги».

«Грузчики остаются одними из наиболее востребованных исполнителей на рынке гибкой занятости. За январь–август 2026 года, количество предложений в сфере грузоперевозок и доставки по всей России выросло на 10% год к году, а интерес исполнителей к таким позициям — на 38%. Рост связан в том числе с сезонностью: весной и летом активнее ведутся строительные и благоустроительные работы, проходит больше мероприятий, а вместе с этим растет потребность в специалистах для погрузки, разгрузки и перемещения материалов и оборудования», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».