«Авито»: 40% россиян находили забытые деньги в карманах одежды из прошлого сезона

Аналитики «Авито» провели опрос о сезонном обновлении гардероба. Треть россиян уже приступили к разбору одежды, и большинство уже знают, что хотят докупить. При этом 40% опрошенных хотя бы раз находили в карманах одежды из прошлого сезона деньги, из них 13% — более 5 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Семь из 10 россиян планируют провести разбор гардероба осенью. Из них 30% уже находятся в процессе этой задачи, а 41% планируют приступить к ней в ближайшее время. Не собираются проводить ревизию одежды 29% — в основном это мужчины (35%).

Большинство россиян уже знают, что хотят докупить осенью. Так, 59% собираются приобрести обувь, а 50% — джинсы и брюки. Помимо этих вещей, мужчины в основном планируют покупать куртки (51%) и спортивную одежду (29%). У женщин в списке — свитеры и кардиганы (44%), сумки (24%), пальто и тренчи (23%). Молодежь 18-24 лет чаще других возрастных групп присматривается к футболкам и лонгсливам (36% против 24% в среднем), а также к брендовым вещам (20% против 10% в среднем).

При этом 9 из 10 россиян признаются, что иногда покупают что-то не по плану. Заставить отойти от списка опрошенных в основном может очень выходная цена (39%) или большая скидка (29%). Еще 28% могут позволить себе спонтанную покупку, если этой вещи давно не было в гардеробе, а 24% — если она хорошо вписывается в стиль.

Молодые люди 18-24 лет чаще других могут сделать незапланированную покупку, если встретят необычную вещь с уникальным дизайном (22% против 16% в среднем), или если захотят полностью повторить какой-то понравившийся образ (20% против 11% в среднем). Также они чаще следуют рекомендациям блогеров или знакомых (9% против 5% в среднем).

Потратить на обновление осеннего гардероба опрошенные в среднем планируют 21 тыс. руб. При этом мужчины закладывают бюджет в среднем на 23% больше, чем женщины. Уложиться в 10 тыс. руб. хотели бы 43% россиян — так отвечали 38% мужчин и 47% женщин. Еще 28% готовы потратить от 10 до 20 тыс. руб., 18% — от 20 до 50 тыс. руб., а 8% — еще больше.

Обновить гардероб можно заметно дешевле с помощью ресейла. По данным «Авито», в зависимости от бренда, категории и состояния вещи при покупке «с рук» можно сэкономить в среднем 30-45% стоимости аналогичных товаров в новом состоянии без существенных компромиссов в качестве.

При этом разбор гардероба не всегда приносит только траты. 40% опрошенных хотя бы раз находили в карманах одежды забытые деньги. В основном это монеты или небольшие купюры до 500 руб. (39%), но 22% находили до 1 тыс. руб., 26% — до 2 тыс. руб.. А 13% повезло найти более 5 тыс. руб. Помимо денег, россияне нередко находят в карманах одежды из прошлого сезона сладости (11%), наушники (10%), банковские карты (9%), украшения (9%) и ключи (8%).

Примечательно, что 7 из 10 россиян не могут избавиться от некоторых вещей, связанных с воспоминаниями. У 33% это любимая одежда, которая давно не носится, но выбросить ее жалко. У 19% — вещи, напоминающие о важном человеке, а у 16% — одежда с какого-то важного события, например, свадебное платье или костюм.