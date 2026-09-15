«Юганский медицинский центр» отказался от бумажных журналов и ручной отчетности после комплексной автоматизации от «Первого Бита»

Компания «Первый Бит» завершила автоматизацию «Юганского медицинского центра» в Нефтеюганске. Внедрение медицинской информационной системы (МИС) «БИТ.Управление медицинским центром» и ее интеграция с «Битрикс24» позволили объединить распределенную структуру в единый цифровой контур. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

«Юганский медицинский центр» (ЮМЦ) развивает промышленную медицину и обслуживает нефтегазовые предприятия. В его структуре – центральная поликлиника с лабораторией и более десяти здравпунктов на территориях предприятий.

Раннее ЮМЦ использовал для учета разрозненные системы и бумажные журналы. Врачи вручную заполняли протоколы, данные дублировались, а статус анализов приходилось уточнять по телефону. Отчетность перед государственными структурами требовала ручного ввода данных. Старые инструменты не справлялись с растущими объемами данных и требованиями к скорости работы.

Проект имел жесткие временные рамки и специфические условия, поэтому специалисты «Первого Бита» в Челябинске предложили поэтапную стратегия запуска.

Сначала за семь дней запустили пилот в трех здравпунктах, обучили персонал и проверили скорость работы. Затем систему масштабировали на всю поликлинику: регистратуру, врачебный прием, лабораторию, склад, маркировку лекарств и отчетность в ЕГИСЗ. Работа центра не останавливалась.

«Переход на «БИТ.Управление медицинским центром» полностью позволил нам отказаться от ручного труда. Самый яркий пример – отчетность перед региональным Центром профессиональной патологии (ЦПП) ХМАО-Югры. Раньше, когда медосмотр проходила группа из 500 человек, нашему сотруднику приходилось вручную просматривать весь этот список в «Архимеде», проверяя, что отправлено, а что нет. Специалисты «Первого Бита» написали для нас кастомную интеграцию, и теперь списки автоматически отправляются в ЦПП сразу после закрытия осмотра. Это колоссальная экономия времени», – сказал руководитель по информационной безопасности и куратор проекта со стороны ООО «Юганский медицинский центр» Элвин Джабиев.

Раньше специалист ЮМЦ сверял списки вручную и мог пропустить позицию. Теперь данные уходят в ЦПП автоматически, а сотрудник занимается пациентами. Это снизило риск ошибок и ускорило подготовку обязательной отчетности.

«Кроме того, мы полностью оцифровали лабораторию: в процедурном кабинете берут кровь, пробирку кодируют штрихкодом, задание отправляется на анализатор, а после проведения теста результат автоматически возвращается в МИС и прикрепляется к карте пациента», – сказал Элвин Джабиев.

«Первый Бит» подключил к системе девять анализаторов и внешние лаборатории, включая Helix и «АльфаЛаб». В карте пациента видно, какие тесты готовы, а какие еще в работе. Готовый результат можно сразу отправить на почту, что позволило освободить время, уходившее на ручной сбор результатов и телефонные звонки.

«При выборе МИС мы заложили возможность гибкой доработки под масштабирование, так как сейчас строим новый крупный центр. В планах совместно с «Первым битом» – развертывание PACS-сервера для автоматической загрузки снимков МРТ и КТ в карты пациентов, а также внедрение электронной очереди», – сказал Элвин Джабиев.

Специалисты «Первого Бита» автоматизировали предрейсовые и послерейсовые осмотры. Теперь врач может заполнить протокол в один клик: нормальные значения подставляются сами, остается отметить отклонения. Сменные журналы формируются автоматически. В медосмотры встроен расчет четырех шкал, включая SCORE, что исключило ошибки в оценке рисков из-за человеческого фактора.

Важным направлением проекта стала интеграция с «Битрикс24». В CRM передаются бонусы, оплаты и история обслуживания. Операторы колл-центра видят историю лояльности пациентов и могут предлагать им персонализированные услуги, что простимулировало повторные продажи.

«Самым сложным было вписать типовую МИС в регламенты промышленных предприятий – поток водителей перед сменой достигает десятков человек, поэтому стандартные правила приемов на здравпунктах не применимы. Чтобы максимально ускорить процесс, мы запустили специальное рабочее место для предрейсовых осмотров, в котором врачу нужно фиксировать только отклонения. Отдельными находками стали кастомный обмен с ЦПП и единое окно лабораторных анализов – эти доработки сэкономили клинике сотни часов рутины», – сказала руководитель группы медицинских решений компании «Первый Бит» в Челябинске Алена Крапивина.

Проект показал, что распределенную медицинскую сеть можно перевести в цифровой контур быстро и без остановки работы. Пилот трех здравпунктов занял семь дней, затем система охватила поликлинику и более десяти филиалов. Команда ИТ-интегратора «Первый Бит» готова тиражировать этот опыт на другие частные и промышленные медицинские центры.