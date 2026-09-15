«Яндекс Маркет» создал систему интегрированного бизнес-планирования на платформе Optimacros

«Яндекс Маркет» завершил трансформацию процессов интегрированного бизнес-планирования (IBP). Компания создала единую систему управления финансовыми, коммерческими, логистическими и кадровыми процессами на базе российской CPM/IBP-платформы Optimacros.

Решение о переходе на Optimacros было принято в 2024 г. с целью повышения технологической независимости и устойчивости бизнес-процессов маркетплейса. Компания ставила цель создать решение, которое бы позволило оперативно реагировать на изменения спроса, синхронизировать работу подразделений и поддерживать рост бизнеса.

Учитывая сжатые сроки и уровень сложности проекта, руководство разделило работы между двумя партнерами. Компания Wave Solutions отвечала за перенос и развитие финансового планирования и отчетности, а также поддержку запуска и развития ИТ инфраструктуры под решение. Команда Advanced реализовала весь контур операционного планирования, объединив прогнозирование спроса, планирование продаж, поставок, складских операций и персонала в единый сквозной процесс.

Через три месяца после старта проекта новая платформа использовалась более чем 200 сотрудниками «Яндекс Маркет», которые работают с финансовой отчетностью, моделированием и планированием спроса. В среднем аналогичный проект занимает не менее шести месяцев. Такой результат стал возможен благодаря скоординированной работе команд «Яндекс Маркет», Advanced и Wave Solutions. Advanced реализовала планирование операций, спроса и численности персонала на новой платформе, а специалисты Wave Solutions пересобрали расчетную логику и регламент формирования бюджета под новую платформу, сохранив для финансистов привычные отчетные формы, скорость расчетов и удобство работы на уровне прежней системы.

На следующем этапе совместная команда Центра компетенций «Яндекс Маркет», консультантов Advanced и Wave Solutions дорабатывала и создавала новые сквозные процессы IBP, а Optimacros реализовал специальные доработки для адаптации платформы под масштаб и специфику бизнеса «Яндекс Маркет». Сегодня решение объединяет финансовое планирование (FP&A), планирование продаж и операций (S&OP), планирование поставок по точкам складов и сортировочным центрам (Supply&Demand), бюджетные модели операций, планирование персонала (HR) и интегрировано с рядом внутренних систем маркетплейса. Решение развернуто on-premise, что обеспечивает высокий уровень контроля над данными и стабильность работы.

Новая IBP-система стала для «Яндекс Маркет» единым центром принятия решений. Она обеспечивает высокую точность финансовых, коммерческих, логистических и кадровых прогнозов и позволяет: формировать единый прогноз спроса, операций, затрат и потребности в персонале; строить сквозной прогноз по категориям товаров, регионам и точкам выдачи заказов; планировать загрузку складов и сортировочных центров с учетом прогнозируемого спроса; рассчитывать необходимую численность персонала и операционные ресурсы; регулярно пересчитывать планы по мере изменения рыночной ситуации и т. д.

Компания получила возможность быстрее адаптироваться к колебаниям спроса, оптимальнее распределять ресурсы между регионами и объектами логистической инфраструктуры, эффективнее управлять затратами и поддерживать высокий уровень клиентского сервиса даже в периоды пиковых нагрузок.